  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Hibe desteği nasıl alınır? Hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?
Ekonomi

Hibe desteği nasıl alınır? Hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?

Hibe desteği kimlere veriliyor? Hibe desteği alma şartları neler? Devlet koronavarüs salgını dönemi öncesinde ve salgın döneminde vatandaşlara çok sayıda hibe desteği sunmakta. Binlerce esnafa kira desteğinin yanında farklı kalemlerde hibe desteği sunarken, çiftçilere de mazot gübre, anaç koyun keçi, manda hibe desteği sunmakta. Peki hibe desteği nasıl alınır? Damızlık manda düvesi hibe desteği ne kadar, nasıl alınır? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 10:18:00 -
Hibe desteği nasıl alınır? Hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?

Tarım ve Orman Bakanlığı, damızlık manda düvesi yetiştiricilerinin işletmelerinde yeni inşaat yapımı çalışmalarına, damızlık dişi manda ve manda boğası ile makine alımlarına, hibeye esas alım tutarlarının yüzde 50'si oranında destek verecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Damızlık Manda Düvesi Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle, damızlık manda yetiştiriciliği yapan modern büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulmasını, ülkenin bu alandaki ihtiyacının karşılanmasını, manda sayısının artırılmasını, et-süt üretiminde verimliliğin ve kalitenin yükseltilmesini, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesini sağlayacak yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Manda düvesi hibe desteği alma şartı nedir?

Buna göre, tebliğ kapsamındaki desteklerden, yeni yatırım projelerinde inşaat yapımı, hayvan alımı ile makine, alet ve ekipman alımı olarak belirlenen projelerin üçüyle birlikte başvuran damızlık manda yetiştiricileri birliği üyelerine, rehabilitasyon veya kapasite artırımı projelerinde konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı kapsamındaki manda yetiştiriciliği yatırım konularından en az birini ihtiva eden projeyle başvuran yatırımcılara destek verilecek. Damızlık manda yetiştiricileri birliklerinin başvurularında, birliğe üyelik şartı aranmayacak.

Hibe desteği ne kadar?

Tebliğ kapsamında yeni inşaat yapımı veya kapasite artırımı/rehabilitasyon konusunu kapsayan inşaat yatırımına hibeye esas gerçekleşme tutarının yüzde 50'si oranında destek verilecek. Ayrıca, damızlık dişi manda ve manda boğası, yem karma ve dağıtma makinesi ile gübre sıyırıcı alımlarına hibeye esas alım tutarlarının yüzde 50'si oranında hibe desteği sağlanacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, gerçek veya tüzel kişiler hibe desteğinden bir kez yararlandırılacak. Hibeye esas yatırım konularına ait tutarların üst sınırı, bütçe imkanları dikkate alınarak merkez proje değerlendirme komisyonu tarafından belirlenecek ve il müdürlüklerine bildirilecek. Onaylanan yatırım tutarının üst sınırını aşan kısmı, ayni veya nakdi katkı olarak yatırımcı tarafından karşılanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Libya Başbakanı Serrac görevlerini devredip İtalya'ya gitti
Dünya

Libya Başbakanı Serrac görevlerini devredip İtalya'ya gitti

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın, tüm görev ve yetkilerini Başbakan Yardımcısı Ahmed Muaytik'e devrederek cerrahi operasyon geçirmek için ..
Özdağ'dan PKK'nın lider kadrosunu elimine edin çağrısı
Gündem

Özdağ'dan PKK'nın lider kadrosunu elimine edin çağrısı

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Türkiye'nin PKK'nın lider kadrosunu yok etmesi gerektiğini ve HDP'nin kapatılması için bir giriş..
Dünya

"Türkiye'nin garantörlüğü kırmızı çizgimizdir"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum tarafının tahriklerinin de yoğunlaştığını söyleyerek "Türkiye'nin garan..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay