Heysem Cuma MİT tarafından etkisiz hale getirildi

PKK/KCK-PYD/YPG Münbiç İstihbarat yapılanması içerisinde sorumlu seviyede faaliyet yürüten, güncel olarak Fırat Kalkanı Harekat Alanı (FKHA) başta olmak üzere harekat bölgelerine örgüt tarafından eylem amacıyla yapılan malzeme ve unsur aktarımından sorumlu olan PKK/KCK-PYD/YPG unsuru Heysem Abu Dahham Kod Heysem Cuma, MİT tarafından gerçekleştirilen operasyon neticesinde 9 Temmuz’da Münbiç’te etkisiz hale getirilmiştir

MİT, PKK/KCK-PYD/YPG tarafından FKHA/Cerablus'ta 2019 yılında üçü motor, ikisi otomobil ile gerçekleştirilen bombalı saldırıların, ayrıca 28 Nisan 2020’de Afrin şehir merkezindeki pazar yerinde bomba yüklü yakıt tankeri ile düzenlenen ve 11’i çocuk olmak üzere 40 sivilin hayatını kaybettiği, 47 kişinin ise yaralandığı saldırının sorumlusu olan Heysem Abu Dahham Kod Heysem Cuma isimli teröristi uzun zamandır takip ediyordu.

Terör eylemlerini gerçekleştirmek üzere çoğunlukla harekat bölgelerine ait sınır hattında bulunduğu bilinen şahsın, bir süre önce Münbiç şehir merkezine geldiği istihbaratını alan MİT, operasyon için düğmeye bastı.

MİT’e bağlı saha ekipleri tarafından Münbiç şehir merkezinde bizzat yürütülen operasyon neticesinde, Heysem Abu Dahham Kod Heysem Cuma, 9 Temmuz’da aracının içerisinde etkisiz hale getirildi.

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