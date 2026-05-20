Heyelan sebebiyle dağın yarısı kaydı kıl payı kurtuldular

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yağışların ardından yaşanan ve tahmini 400 dönüm alanı etkileyen dev heyelan, havadan görüntülendi. Toplamda yaklaşık 400 dönümlük arazide hasar meydana gelirken, vatandaşlar heyelan nedeniyle büyük sıkıntı çektiklerini, ailenin mezarlarının kaybolduğunu ve evlerinin tehlike altında olduğunu söyledi.

Fatsa ilçesine bağlı Bahçeler Mahallesi'nde sabah saatlerinde, bölgede günlerdir etkili olan yağışların ardından bir fındık bahçesinde toprak kayması yaşandı. Yamaçtan kayan toprak kütlesi, metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler inceleme başlattı.

Heyelanla birlikte fındık bahçeleri zarar görürken, bir evin altında toprak boşaldı, bir ahır zarar gördü, mezarlıklar ve yollar kayboldu. Vatandaşların bahçelerinde bulunan sınırlar da heyelan nedeniyle ortadan kalktı. Vatandaşlar, evlerinin de tehlike altında olduğunu belirtirken, bazı evler ise tedbir amaçlı boşaltıldı.



Mustafa Duru isimli vatandaş, "Yağmurdan sonra geldi, devamlı uçtu, yapacak bir şeyimiz yok. Ahırım gitti, 12 dönüm yer gitti, alt tarafta önceden zarar gören 9 dönüm yer var" dedi.

Mahalle sakini Eren Atasoy, "Biz de sabah öğrendik, gerçekten korkunç bir durum. Gelirken maden bölgesinden geçtik, buranın da alt taraflarında ufak çatlamalar görüyoruz. Umarım daha büyük bir felakete neden olmaz, bu doğal afetin ötesinde bir durum, Karadeniz Bölgesi son günlerde yağışlardan sonra ciddi heyelan tehlikesi altında. Umarım Karadeniz'deki maden projelerinden de vazgeçerler" diye konuştu.



Mahalle sakini Hasan Kofraz, heyelan nedeniyle büyük hasarın olduğunu ve aile mezarlarının kaybolduğunu belirterek, "Büyük bir hasar var, sınırlarımız kayboldu. Bahçe yolumuz, yaklaşık 50 dönüm yer kaydı, bahçe yolumuz yaklaşık 1 kilometre aşağı gitti. Allah'tan gelene razıyız. Mezarlığımız kayboldu, annemin mezarı kayboldu, bazı evler boşaltıldı, ne varsa dereye toplandı. Halen de kaymaya devam ediyor" ifadelerine yer verdi.



Heyelanın evine 15 metre kadar yaklaştığını ve annesinin mezarının kaybolduğunu ifade eden Mustafa Kofraz ise, "Çok büyük afet. Bu olay 4 gün önce başladı, bugün ise sabah saatlerinde büyük bir heyelan oldu" şeklinde konuştu.

Öte yandan, bölgede ekiplerin incelemeleri devam ediyor.