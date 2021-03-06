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Yaşam Hes ihbar nedir? HES ihbar nasıl yapılır?
Yaşam

Hes ihbar nedir? HES ihbar nasıl yapılır?

Korona kurallarına uymayanlar nereye şikayet edilir? Koroavirüs salgınında yeni bir dönem başladı. 1 Mart itibariyle düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli bölgeler açıklandı ve bazı kısıtlamalar kaldırıldı. Ancak cumartesi günü bazı şehirlerde meydanlar akın akın insan doldu. Pek çok kişi kurallara uymayanları nereye şikayet edebileceklerini araştırıyor. Korona yasaklarına uymayanlar nereye şikayet ediliyor?

Yeniakit Publisher
2021-03-06 21:32:00 -
Hes ihbar nedir? HES ihbar nasıl yapılır?

Koronavirüs salgınında yerinde karar dönemi başladı. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller açıklandı. Düşük ve orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırıldı. Düşük ve orta riskli şehirlerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde cumartesi 21.00’de başlayan yasak pazartesi 05.00’te sona erecek. Söz konusu illerde 65 yaş üstü 10.00-14.00, 20 yaş altı ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor.

81 ilde hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması ise devam ediyor.

Düşük, orta ve yüksek riskli illerde kafeler, restoranlar açıldı. Nikah, cenaze gibi merasimler ise belirli kısıtlamalarla yapılabiliyor. Bu illerde kafe, restoran vs girişlerinde vatandaşların HES kodu belirtmesi gerekiyor.

Çok yüksek riskli illerde ise kafeler, restoranlar, kıraathaneler henüz açılmadı. Özellikle aylar sonra sokağa çıkma yasağının uygulanmadığı cumartesi günü pek çok işletme ve meydan insan akınına uğradı. Vatandaşlar kuralara uymayanları nereye, nasıl şikayet edeceklerini araştırmaya başladı. Peki, HES uygulamasıyla ihbar nasıl yapılır?

Hes ihbar nedir? HES ihbar nasıl yapılır?

Koronavirüs salgını ilk kez ülkemizde 2020 yılının mart ayında tespit edildi. İlk vakanın ardından Hayat Eve Sığar uygulaması vatandaşların hizmetine sunuldu. Uygulama sayesinde vatandaşlar ücretsiz maske talebinde bulundu, yaşadıkları bölgelerin risk durumunu yakından takip etti. Her geçen gün HES uygulamasının özellikleri güncelleniyor. HES uygulamasından kullandığınız maskenin güvenli olup olmadığını kontrol edebilir, HES kodu oluşturabilirsiniz. Ayrıca 'ihbarda bulun' özelliğiyle kurallara uymayanları şikayet edebilirsiniz.

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