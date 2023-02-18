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Medya Herkes merak etmişti! Hulusi Akar'ın yanında oturan sakallı insanlar bakın kim çıktı
Medya

Herkes merak etmişti! Hulusi Akar'ın yanında oturan sakallı insanlar bakın kim çıktı

Melih Altınok, deprem bölgesinde depremzedelerle buluşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın çektirdiği bir fotoğrafın üzerinde tepinen ve "Savunma Bakanı'nın sağında solunda oturanlar kim, yabancı deprem uzmanları mı acaba?" şeklinde manidar sorular soran zevatın merakını giderdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-18 10:55:00 -
Herkes merak etmişti! Hulusi Akar'ın yanında oturan sakallı insanlar bakın kim çıktı

Melih Altınok, deprem bölgesinde depremzedelerle buluşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın çektirdiği bir fotoğrafın üzerinde tepinen ve "Savunma Bakanı'nın sağında solunda oturanlar kim, yabancı deprem uzmanları mı acaba?" şeklinde manidar sorular soran zevatın merakını giderdi. Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Deprem bölgesinde depremzedelerle buluşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın çektirdiği bir fotoğrafın üzerinde tepiniyorlar.

"Savunma Bakanı'nın sağında solunda oturanlar kim, yabancı deprem uzmanları mı acaba?" şeklinde manidar sorular havada uçuşuyor.

Evet evet, karedekilerin sakallarından rahatsız olmuşlar. Laikliği kılda tüyde arıyorlar ya...

Uzatmayayım... Beyefendiler Samandağ Alevilerinin kanaat önderleri çıkmasınlar mı?

Profiline Hz. Ali resmi koymuş trollerimiz topuk tabii.

Peki ya, bu soytarıların lafına sözüne güvenip insanları nefret söylemiyle hedef gösteren koca koca adamlar kadınlar?..

Kendilerinden özür falan beklemiyoruz elbette... Ancak nasıl olup da sürekli keklendikleri üzerine durup düşünmek hiç mi akıllarına gelmiyor acaba?"

 

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Yorumlar

Putsavar

mezhepci dedelerse sorun sorun yok abi. Onlarin cocuklara tecavüz edeni bile bas taci edilir bunlar tarafindan.
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