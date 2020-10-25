Herkes Hollandalı sanıyor, çok şaşıracaksınız! 'Tasmasız köpek' Wilders'in kökeni şoke etti!

Irkçı paylaşımlarıyla tepki toplayan Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin İslam düşmanı Başkanı Geert Wilders skandal bir paylaşıma daha imza attı.

Daha önce ülkedeki camileri kapatmak ve Kur'an'ı yasaklamak istediğini açıklayan, sağa sola saldırmasıyla "kuduz köpek" olarak adlandırılan Wilders, son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmedildiği bir karikatürü paylaşıp "Terrorist" notunu düştü.

Wilders'a çok sert tepki gösteren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Avrupa Müslümanlar için giderek daha tehlikeli bir yere dönüşüyor. Avrupa'nın müslümanlara yönelik düşmanlığı, giderek yaygınlaşan İslam, Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığından ayrılamaz' dedi.

Kökeni ortaya çıktı

Antropolog Lizzy Van Leeuwen, Hollanda Devlet Arşivi'ni inceleyerek Wilders’in Yahudi soyundan olduğunu ortaya çıkarmıştı. Wilders'in dedesi Johan Ording'e ait dosyasını inceleyen Van Leeuwen, faşist ve İslam düşmanı siyasetçinin annesinin Endonezyalı ünlü bir Yahudi ailesine mensup olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Fitne'nin yapımcısı

Wilders’in, ortalığı ayağa kaldıran Fitne adlı filmini de İsrail’in yardımı ile yaptığı ortaya çıktı. Aslında Fitne filmi, yapımından iki yıl önce çekilen İsrail yapımı ‘Obsession’ filminden uyarlanmıştı.

Büyük bir İsrail hayranı

Wilders büyük bir İsrail hayranıdır. Orta okuldayken bu ülkeye gitmiş ve moshav denilen bir işgal edilmiş arazide tarım işçisi olarak çalışmıştı. Wilders daha sonraki yıllarda da onlarca defa İsrail’e gitti.

Kendi partisini kurmadan önce bağlı olduğu VVD Partisi’nde, sürekli olarak İsrail destekçiliği yapıyor ve İran’ın uzaktan atılan füzelerle İsrail’i dümdüz edeceğini iddia ediyordu.

VVD’den ayrılıp kendi partisi PVV’yi kurduktan sonra daha da radikalleşen Wilders, Filistin ve Tel Aviv’de kendisine pek çok taraftar edindi. İsrailliler Wilders için, ‘O büyük bir İsrail dostudur, O’nu desteklememiz lazım’ demeye başlamışlardı.

Wilders’i tüm İsrail’de ve tüm dünyada ünlü yapan Fitne filmi oldu. Fitne filmi, İslam’ı karalayan sahnelerle doluydu. Fitne filmi Hollanda’da pek kabul görmedi ama, örneğin Philadelphia’da bu filmi seyretmek için bir VİP masasına 2500 dolar ödendi. Bu film, Wilders için dış ülkelerde kartviziti oldu.

Wilders, İslam'ı din olarak değil, şiddet saçan bir ideoloji olarak yansıtmaya çalışmasıyla biliniyor.

Wilders, Fitne filmini nasıl yaptığını hiç anlatmadı. Scarlet Pimpernel isminde birinin rejisör, editör ve senarist olduğu ilan etmişti.

Faşistlik yapanların büyük çoğunluğu Yahudi kökenli

Fransa’da Marine Le Pen ve Nicolas Sarkozy, Avusturya’da Norbert Hofer, Macaristan’da Viktor Orban, İsveç’te Stefan Löfven, Yunanistan’da Nikos Mihaloliakos, Polonya’da Jaroslaw Kaczynski, Almanya’da Frauke Petry, Bernd Höcke ve Alexander Gauland ve Hollanda’da Geert Wilders, yaşadıkları ülkelerde ırkçılığın liderliğini yaptılar ama, bu kişilerin pek çoğunun o ülkenin kökeninden olmadığı, önemli bir kısmının ise Yahudi kökenliği olduğu ortaya çıkmıştır.

Kaynak: Turkinfo.nl