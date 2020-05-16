  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Peygamber efendimizin yasakladığı kazanç

Peygamber efendimizin tebliğ metodu nasıldı?

Peygamber efendimiz teravih namazını kaç rekat kılardı?

Peygamber efendimizin zühd yaşantısı

Dervişin duası
için kalan
Aktüel

Herkes evinde olunca hırsızlar yayla evlerine dadandı

Antalya’nın Alanya ilçesi kırsalındaki 12 farklı yayla evinden hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 4 şüpheli jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 14:49:32 -
Herkes evinde olunca hırsızlar yayla evlerine dadandı

Antalya’nın Alanya ilçesi kırsalındaki 12 farklı yayla evinden hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 4 şüpheli jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı.


Alanya’nın Gökbel Yaylası’ndaki 12 fark eden hırsızlık yapıldığı bilgisine ulaşan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez Karakolu ekipleri, çalışma başlattı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde teknik ve fiziki takip yapan ekipler, hırsızlık şüphelilerinin V.Ş. (16), M.N.Y. (24), E.Ş. (19) ve Azerbaycan uyruklu M.B. (22) olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 4 şüpheliyi adreslerinde yakalayarak gözaltına aldı. Hırsızlık şüphelileri karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Ayrıca adreslerden çalınarak bir iş yerine satıldığı tespit edilen 2 televizyon, jeneratör ve av tüfeği ise ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı