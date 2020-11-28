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Aktüel Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Aktüel

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Birevim Elazığ İl Özel İdare: 73 - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 92

Yeniakit Publisher
2020-11-28 16:57:07 -
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Elazığ İl Özel İdare

Hakemler: Aytuğ Etki, Uğur Özen, Muzaffer Vardarlı

Birevim Elazığ İl Özel İdare: Alena Hanusova 23, Sera Özelçi 6, Emma Cannon 38, Nihan Demirkol 2, Şuğranur Hatice Sönmez 4

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Lyudmyla Naumenko 12, Melis Talay 9, Manolya Kurtulmuş 10, Kristine Anigwe 12, Alina Iagupova 15, Göksen Fıtık 9, İlayda Güner 8, Feride Şevval Akalan 10, Fatmanur Karakaş 5, Yeliz Doğan 2

1. Periyot: 20-25

Devre: 39-57

3. Periyot: 53-72

ELAZIĞ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, deplasmanda Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 92-73 yendi.




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