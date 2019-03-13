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"Her yaştaki insanın spora yöneldiği döneme girelim"

- Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz:"Tesislerimizi 7-24 açık tutuyoruz ki toplumun tamamının, her yaştaki insanın spora yöneldiği döneme girelim"

13 Mart 2019 Çarşamba 13:41
"Her yaştaki insanın spora yöneldiği döneme girelim"


ARDAHAN (AA) - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, "Tesislerimizi 7-24 açık tutuyoruz ki toplumun tamamının, her yaştaki insanın spora yöneldiği döneme girelim." dedi.

Ersöz, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Ardahan'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kurum girişinde Ardahan vali yardımcıları Salih Kalkan ve Mehmet Kılıç'ın yanı sıra Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilent Akar tarafından karşılanan Ersöz, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ersöz, bakanlık faaliyetlerini yerinde incelemek amacıyla Ardahan'a geldiğini ifade ederek, kentte önemli çalışma ve yatırımlar yaptıklarını anlattı.

Ziyareti ile bu çalışmaları yerinde inceleme şansı bulacağını dile getiren Ersöz, şunları kaydetti:

"Spor tesisleri ile spor alanlarının, özellikle okullar ve üniversitenin imkanlarıyla ortak kullanılması yönündeki yaklaşımı benimsiyoruz. Tesislerimizi 7-24 açık tutuyoruz ki toplumun tamamının, her yaştaki insanın spora yöneldiği döneme girelim. Aynı zamanda ülkemize sporcu yetiştirmek için okullardaki taramalarımıza devam ediyoruz. Onların eğitimlerini de antrenörlerimizle sürdüreceğiz."

Ersöz, üniversite ve liselerin içinde de gençlik merkezleri oluşturmayı amaçladıklarını anlatarak, "Gençlik neredeyse biz de oradayız, öyle bir anlayış içindeyiz. Bugün, benimsediğimiz politikaları teşkilatımıza, buradaki idareye ve halkımıza anlatmak için buradayız." diye konuştu.

Halis Yunus Ersöz, gün boyunca Ardahan'da çeşitli temaslarda ve incelemelerde bulunacağını sözlerine ekledi.


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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 13:41
  1. Ardahan
  2. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz
  3. ziyaret

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