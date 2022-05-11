Her yaşta görülen romatizmal hastalık! Ankilozan Spondilit hastası ne yememeli, atakları nelerdir?

Ankilozan Spondilit nedir?

Halk arasında omurga ya da bel romatizması olarak bilinen Ankilozan Spondilit, genellikle genç yaşlarda ortaya çıkan; omurgayı ve omurga ile kalça kemiği arasındaki eklemi etkileyen ağrılı, iltihaplı bir romatizma türüdür. İltihaplanma sonucu bu iki kemik birleşerek tek bir kemik hâlini alır.

Ankilozan Spondilit atakları nelerdir?

Ankilozan Spondilit'in başlıca belirtileri şöyle özetlenebilir: 20 ile 40 yaş arasında başlayan bel ağrısı Uzun istirahat ve uyku sonrası bel ağrısı ve tutukluk hissi. Ağrı ve tutukluk hissinin fiziksel hareketlerin arttığı dönemde azalması.

Ankilozan Spondilit hastası ne yememeli?

Ankilozan spondilit hastalarının şeker, tuz, kırmızı et, aşırı yağ içeren ürünler ve alkolden uzak durması gereklidir.

Her yaşta görülebilen romatizmal hastalık: Ankilozan spondilit

Romatoloji Uzmanı Dr. Yeliz Zahiroğlu, romatizmal bir hastalık olan ‘ankilozan spondilitin’ kalıcı omurga bozukluğu ve boyun tutukluğuna yol açabildiğini, erken tedavi ve egzersiz ile kalıcı hasarların önüne geçilebileceğini söyledi.

Ankilozan Spondilit tedavisi bulundu

Ankilozan spondilit, halk arasında “iltihaplı omurga romatizması” olarak bilinmekle birlikte bu hastalıkta güçlü genetik bulgular da söz konusu. Yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 0,5’ini etkilerken, çocukluk ve ileri yaşlar da dahil olmak üzere her yaşta görülebilir. Çoğunlukla genç yaşlarda ortaya çıktığını belirten Medicana International Samsun Hastanesi Romatoloji Uzmanı Dr. Yeliz Zahiroğlu, ankilozan spondilit ile ilgili bilgi verdi.

Hastalığın erkeklerde, kadınlara oranla 2-3 kat daha fazla olduğunu belirten Medicana International Samsun Hastanesi Romatoloji Uzmanı Dr. Yeliz Zahiroğlu, “Bel ağrısının genç yaşlarda ortaya çıkması, bel ağrısının 3 aydan fazla sürmesi, sinsi başlangıçlı olması, istirahatle ağrının ve tutukluğun artması, sabahları boyun, sırt bel ve kalçalarda tutukluk olması, ağrının egzersizle ve hareketle azalması, gece yarısında ağrı ile uyanma biraz hareket edip rahatlama temel bulgularıdır. Topuklarda ağrı, eklemlerde şişlik olması, sedef döküntüleri, kanlı ishaller ve gözlerde kızarıklık gibi ek belirtiler de bazen birlikte görülebilir” diye konuştu.



Yaşam kalitenizi korumak için erken tanı

Tedavi edilmediği takdirde ankilozan spondilit hastalığı yaşam kalitesini düşürdüğünü aktaran Uzm. Dr. Yeliz Zahiroğlu, “Kalıcı omurga bozukluğuna özellikle kamburluğa ve kalıcı boyun tutukluğuna neden olabilir. Eklemlerde ve bağlarda kalıcı hasara neden olabilir. Bu durum hastalarda engellilik riski oluşturur. Erken tanı ve tedavi bu olumsuz durumları engellemek için önemlidir. Bel ağrısı ve kalçanın arkasında ağrı başladığı zamanlarda hasar oluşmadan tanı konulabilir ve tedavisi başlanabilir. Uygun egzersiz yöntemleri de eklenerek gerekli tedaviler erkenden verilmelidir” dedi.

Ankilozan spondilit durdurulabilir mi? Ankilozan Spondilit kurtulan var mı?

Tamamen iyileşmesi mümkün değildir. Mevcut tedavi yöntemleriyle hastalık aktivitesi azaltılıp gelişimi yavaşlatılabilir. Erken tanı Tedavide steroid olmayan antienflamatuar (anti romatizmal) ilaçlar mutlaka kullanılmalıdır. Düzenli egzersizler mutlaka yapılmalıdır.

Ankilozan Spondilit alevlenme dönemi

Ağrı Kontrolü: Pek çok kişide zaman zaman ağrı ve tutukluğun arttığı hastalık alevlenme dönemleri olur

Ankilozan spondilit hangi ilaçlar kullanılır?

NSAİİlar, hastaların %60-70'inde etkili olur; ağrı ve tutukluğu kısa sürede ve büyük oranda giderir. NSAİ ilaçlara yanıt vermeyen omurga ve sakroiliyak eklem tutulumlu hastalarda veya diz ayak bileği gibi periferik eklemlerde artriti olanlarda sulfasalazin (salazopirin) veya metotreksat seçilebilir.