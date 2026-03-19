Her yağış yıkımı hızlandırıyor! Bitlis’te tarihi yapılar bir bir yok oluyor

Bitlis’te ağır geçen kışın ardından etkili olan yağışlar, tescilli yapıları daha da zayıflattı. Muştakbaba Mahallesi'ndeki birçok tescilli tarihi yapı, yağış nedeniyle yıkıldı. Kentteki tarihi yapıların çoğunun tescilli olması ve onarım maliyetlerinin yüksekliği, mülk sahiplerini zor durumda bırakırken, bölge halkı, bu nedenle evlerini tamir edemediklerini ve yıkamadıklarını belirterek ilgili kurumlardan çözüm talep etti. Ayrıca birçok yapının mirasçılarının fazla olmasının da süreci daha karmaşık hale getirdiği ifade edilirken, sahipsiz kalan veya bakımı yapılmayan binaların da her geçen gün daha fazla risk oluşturduğuna dikkat çekildi.

“Onaracak maddi gücümüz yok”

Muştakbaba Mahallesi’ndeki yaklaşık 150 yıllık tarihi geçmişi olan Ahmet Ağa Konağı da kış şartlarında yıkıldı. Konağın mirasçılarından Emrullah Kalkan, yaşanan sürece ilişkin yetkili kurumlara defalarca başvuruda bulunduklarını ancak sonuç alamadıklarını söyledi. Binanın ekonomik ömrünü tamamladığını ifade eden Kalkan, tescilli olması nedeniyle eve müdahale edemediklerini belirterek, “Yaklaşık 15-20 yıl öncesine kadar bu bina aktif olarak kullanılıyordu. Ancak içinde kimse yaşamayınca ve Bitlis’in ağır kış şartları da eklenince yıkılmaya başladı. Bu konuyla ilgili Bitlis Belediyesi ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne defalarca dilekçe verdim ama çözüm bulunamadı. Bizim bu evi onaracak maddi gücümüz de yok. Tescilli olduğu için de sorumluluk alamıyoruz" diye konuştu.

Yıkılma tehlikesi bulunan yapıların çevre için risk oluşturduğunu vurgulayan Kalkan, son günlerde binadan düşen taşların park halindeki araçlara zarar verdiğini belirterek, "Buradan insanlar gelip geçiyor. Düşecek bir taş ciddi zarar verebilir. Onarılacaksa onarılsın, yıkılacaksa yıkılsın. Yetkililerden acil destek bekliyoruz" dedi.