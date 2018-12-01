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Her üç çocuktan ikisi akıllı telefon kullanıyor

Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, her üç çocuktan ikisinin akıllı telefon kullandığını belirterek 'Bunun sonucu iyi mi kötü mü olacak doğrusu aklımızı meşgul etmektedir.' dedi.

01 Aralık 2018 Cumartesi 13:44
Her üç çocuktan ikisi akıllı telefon kullanıyor

Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, “Ülkemizde 6-15 yaş grubu çocukların neredeyse üçte ikisi akıllı telefon kullanıyor. yüzde 42’si tablete yüzde 44’ü bilgisayara sahip. Bunu bir anlamda çocuklarımız dünyayla, bilgiyle iletişim halinde şeklinde yorumlarken, bir yandan da bunun sonucu iyi mi kötü mü olacak doğrusu aklımızı meşgul etmektedir. Bu konu oldukça tartışılacaktır. Çünkü akıllı telefonun bir tarafı aileyle iletişimi sağladığı gibi, bir kısım olumsuz yanları da vardır” diye konuştu.

Yrd.Doç.Dr.Rıdvan Üney, ailelerin neden bu cihazları neden aldığı ve dikkat etmeleri gereken hususlar konusunda şunları söyledi:

“Herkesin çocuğunda var benim çocuğumun neden olmasın?

Çocuğuma fazla zaman ayıramıyorum, bari istediğini alayım.

Eve geldiğimde oldukça yorgun oluyorum, onunla oynama ve zaman geçirme enerjim yok. O tek başına oyalansın.

Çocuğum çok zeki, telefondan anlıyor. Ona alayım.

Çocuğum benim her şeyim, onun tüm isteklerini yerine getirmek benim görevim.

Sürekli istiyor, kafamı şişirdi. Ben de gidip aldım.

Derslerine çalışsın, sınıfı geçsin diye aldım.

Ailelerin bu konuda dikkatli etmesi gereken konular:

Diğer ailelerle yarışmayın.

Çocuğunuzu tanımaya çalışın, neden zevk alır, neden hoşlanır. İhtiyaçları arasında akıllı telefon ya da tablet var mı anlamaya çalışın.

Çocuğunuza oyalanması için birşeyler almayın. Onunla zaman geçirin, bu onlara alacağınız pahalı bir akıllı telefondan daha iyi geçirin.

Çocuklarınıza pahalı hediyeleri rüşvet olarak almayın. Her başarı sağlaması için hediye alırsanız, bunu durduramazsınız. Çocuğunuz hediye almadan bir şey yapmaz hale gelir.

Çocuğunuzun akıllı telefon, bilgisayar veya tablet kullanırken takip edin. Kullanımı fiziksel sorunlara veya göz bozukluğuna neden olmasın.

Çocuğunuzun kullandığı telefon, tablet veya bilgisayarla geçirdiği süreyi mutlaka denetleyin. Bu konuda çocuğunuzla anlaşma yapın.

Çocuğunuza bu cihazları kullanırken örnek olun. Siz başından kalkmıyorsanız, onu ikna edemezsiniz.

Bu cihazlar arkadaşlarıyla ilişki kurmasını engellemesin.

Çocuklarınızın kullandığı aplikasyon, oyun ve siteleri denetleyin.

Çocuklarınızın sosyal medya kullanımını gözlemleyin.”

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 13:44
  1. Yrd.Doç.Dr.Rıdvan Üney
  2. akıllı telefon kullanımı

YORUM YAZ

  • emiremir1 sa önce
    niye korkutsunki iyi iste bari zir cahil radikal islamci olmaz
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