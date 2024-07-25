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Gündem Her şeye maydanoz, her projeye karşılar! Vatandaşın yaşam hakkı yok mu?
Gündem

Her şeye maydanoz, her projeye karşılar! Vatandaşın yaşam hakkı yok mu?

Yeniakit Publisher
2024-07-25 19:13:00 -
Her şeye maydanoz, her projeye karşılar! Vatandaşın yaşam hakkı yok mu?

Vatandaş yararına yapılan her projenin karşısında duran, LGBT’li sapkınların yürüyüşüne, sokaktaki çocukların başıboş köpekler tarafından parçalanmasına destek olan sözde yaşam savunucuları, Arnavutköy Belediyesi’nin köpek toplamasını belediye önünde toplanarak protesto etti.

Siyonist İsrail’in katlettiği binlerce masum can için ses etmeyen, LGBT’li sapkınları destekleyen, vatandaşın yararına yapılan her projeye karşı çıkan sözde hayvan savunucuları, sokaktaki başıboş köpeklerin toplatılmasına karşı eylem başlattı. 

Çocukların yaşam hakkı yok mu?

Başıboş köpeklerin parçaladığı çocuk bedenlerini görmezden gelerek insana yaşam hakkı tanımayan sözde yaşam savunucuları, İstanbul’da Arnavutköy Belediyesi’nin barınağa aldığı başıboş sokak köpeği için protesto başlattı.  

 
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