Her şey çok güzel olacaktı çok kötü oldu! Küçükçekmece Gölü için uyarı: Girilmemeli, balıkçılık yasaklanmalı

RECEP YEŞİL İSTANBUL

'Her şey çok güzel olacak' yalanıyla İstanbulluları kandıran CHP'li search Ekrem İmamoğlu, İBB'nin başına geçtiği günden itibaren megakentin kabusu haline geldi.

İstanbulluları; yanan İETT otobüslerine, sürekli bozulan metrobüslere ve raydan çıkan tramvaylara mahkum bırakan İmamoğlu, hizmetleriyle değil tatilleri ve zamlarıyla gündeme geldi.

Son eseri (!) Küçükçekmece Gölü

İmamoğlu'nun İstanbullulara son eseri ise Küçükçekmece Gölü oldu. Ekrem İmamoğlu'nun reklam aracı olarak kullandığı Küçükçekmece Gölü ile ilgili hayati öneme sahip bir uyarı geldi.



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İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi İçsu Kaynakları ve Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meriç Albay’ın başında olduğu ekip, Küçükçekmece Gölü’nü izleme projesi yürütüyor.

Proje kapsamında lagünün mikrobiyal komite çeşitliliğini araştıran ve analiz eden Albay, Küçükçekmece Lagünü’nün acilen restore edilmesi gerektiğini açıkladı.

“SONUÇLAR ENDİŞE VERİCİ”

Gölün restorasyon çalışmalarının bir an önce başlaması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Meriç Albay, şöyle devam etti:

“Neden bunu çalışıyoruz, çünkü şehrin ortasında böyle bir alanınız varsa orayı doğru kullanmalısınız. Burası lagünel bir alan, tuzluluk seviyesi az. İnsanların orada aslında su sporları yapması lazım, yüzmesi lazım, balıkçılık faaliyetine girmesi lazım. Bunların neredeyse hiçbirini yapamıyoruz. Tıpkı Marmara Denizi'nin büyük bir kısmında yapamadığımız gibi. Yaptığımız çalışmalarda şuan da 3'üncü sınıf su kalitesinde ve ciddi bir şekilde kirletilmiş bir alan. Bizim için şu anda oradaki sonuçlar biraz endişe verici gerçekten. Geçmiş yıllara göre bir takım önlemler alındı, o anlamda biraz yol katedildi ama daha katedilmesi gereken, noktasal olmayan bir sürü kirleticiler hala oraya girmeye devam ediyor.”

“KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ’NE KESİNLİKLE GİRİLMEMELİ”

Araştırmalar neticesinde Küçükçekmece Gölü'ne kesinlikle girilmemesi gerektiğini vurgulayan Meriç Albay, şunları anlattı:

“Girilmemesi lazım çünkü mikrobik olarak, mikrobiyolojik parametreler bakımından oldukça sıkıntılı. Oradan birçok hastalığı kapmaları söz konusu. Girilmesine izin vermemek lazım. Hatta orada balıkçılığın da yasaklanması lazım. Balıkçılık faaliyeti zaman zaman görüyorum, kesinlikle tutulmaması lazım. Çünkü ağır metal kirliliği bakımından, mikro kirleticiler bakımından oldukça sıkıntılı bir alan. Çocukları kontrol edemezsiniz. Oraya giriyorlar, ellerini yıkıyorlar, ağızlarına sürüyorlar, mikrop kapmaları olası. Dolayısıyla bir an önce şehre kazandırılıp, dünya mirası olarak dünyaya kazandırılmasında fayda var diye düşünüyorum.”

“SU SEVİYESİ YÜZDE 10’UN ALTINA DÜŞMEMELİ

Türkiye’yi etkisi altına alan sıcak hava dalgasından dolayı buharlaşma nedeniyle göl ve barajlardaki tehlikeye dikkat çeken Albay, “Her barajda neresi olursa olsun, su seviyesi yüzde 10'un altına düştüğü zaman organik madde yükü artmaya başlar. Yani birim alandaki yük artmaya başlar. Yosunlaşma yani aşırı alg çoğalması maalesef daha fazla olmaya başlar. Çünkü oradaki su bütçesi ona uygundur. Tabii ki yük arttığı için daha fazla arıtma teknolojileri kullanıp arıtabilirsiniz. Bir sıkıntı yok ama daha fazla enerji, daha fazla kimyasal kullanmak zorundasınız. Ben umarım yüzde 10'lara gelmez diye düşünüyorum.” dedi.