Her kadına 4 bin TL iddiası! Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var

Sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde çalışan ya da çalışmayan kadınlara 4 bin TL’lik ödeme yapılacağına ilişkin iddialar yer almıştı. Bunun üzerine harekete geçen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi o iddialar hakkında açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 106. sayısında, sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde çalışan ya da çalışmayan kadınlara 4 bin TL’lik ödeme yapılacağına ilişkin iddialar için açıklama yapıldı:

“Çalışan ya da Ev Hanımı Başvuran Tüm Kadınlara 4 Bin TL Yardım” İddiası Bazı basın yayın organlarında yer alan “Çalışan ya da ev hanımı başvuran tüm kadınlara 4 bin TL yardım” iddiası doğru değildir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bu kapsamda herhangi bir yardımı bulunmamaktadır. Dijital mecralarda resmi kurum ve yetkililerin açıklamaları dışında “tıklanma” veya “dolandırıcılık” amacıyla yapılan paylaşımlara itibar etmeyiniz.