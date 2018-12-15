Her işin hakkını vermek

Seyyar bir şemsiye tamircisi, yol kenarında küçük bir kutu üzerine oturmuş, arızalı şemsiyeleri tamir ediyordu. Adam, tamir edilecek kısımları dikkatle ölçüyor, itina ile yama koyuyor, telleri birer birer deneyerek güçlendiriyordu.

Tamirciyi hayranlıkla seyreden bir genç yanına yaklaştı ve: “İşinizi çok dikkatli ve özenle yapıyorsunuz” dedi.

Bir taraftan işine devam eden şemsiye tamircisi:

“Evet, ben her zaman işimi iyi yapmaya çalışırım.”

Genç konuşmayı sürdürdü:

“Fakat bu kadar özenmenize, bu kadar dikkatli yapmanıza gerek yok. Çünkü müşterileriniz, yapılan işin iyi veya kötü olduğunu ancak siz buradan gittikten sonra anlayacaklar. Evet, haklısın. Bu tarafa tekrar gelecek misiniz?” “Hayır.” “O halde, niye bu kadar titizsiniz?”

Şemsiye tamircisi delikanlıya bakıp bu soruya şu çok anlamlı cevabı verdi:

“O zaman, benden sonra buradan geçecek başka bir tamircinin işi kolaylaşacak. Ben, eğer kötü malzeme kullanır ve baştan savma iş yaparsam, buranın halkı bunu er veya geç anlayacak ve benden sonra buradan geçecek tamirciye iş verilmeyecektir.”