Her gün 6 bin dolar etrafa saçılıyor! İşte altın fışkıran dağ!

Masalsı bir hikaye gibi gelen ama gerçekte var olan bir durumla karşı karşıyayız: Erebus Dağı'ndan her gün altın fışkırıyor! Dünyanın en güneyinde bulunan bu aktif yanardağ, her gün yaklaşık 6 bin dolar değerinde altın içeren gaz keseciklerini atmosfere saçıyor.

IFL Science'ın haberine göre, Antarktika'daki aktif volkanik dağ her gün atmosfere küçük bir servet değerinde altın saçıyor.

Antarktika'daki 138 aktif yanardağdan sadece ikisi olarak Deception Adası'nda bulunan Erebus Dağı, uzmanlara göre günde yaklaşık 80 gram kristalize altın içeren, yaklaşık 6.000 dolar değerinde gaz keseciklerini dışarı atmasıyla tanınıyor.

Altın tozunun varlığı, gezegenin en güneydeki yanardağdan 1000 km kadar uzakta kaydedildi.

Ancak Ulusal Havacılık ve Uzay İdaresi Dünya Gözlemevi'ne göre değerli metal, Erebus'tan yayılan pek çok şeyden sadece biri.

NASA'ya göre bu yanardağ, olarak gaz ve buhar bulutları yayıyor. Hatta ara sıra bomba etkisine sahip kayalar püskürtüyor.

New York'taki Columbia Üniversitesi'ndeki Lamont-Doherty Dünya Gözlemevi'nden Conor Bacon, WordsSideKick.com'a verdiği röportajda; "Erebus... en az 1972'den beri sürekli olarak patlıyor" dedi.

Erebus'un aynı zamanda zirve kraterlerinden birinde, yüzey seviyesindeki erimiş malzemenin oluşturduğu bir "lav gölü" içermesiyle bilindiğini de sözlerine ekledi.

Bacon, bunun aslında çok nadir olduğunu belirtti. Bunun sebebi ise; yüzeyin "asla donmaması" için bazı özel koşulları ihtiyaç bulunması.

Erebus Dağı, hakkında hala anlaşılması gereken çok şey var. Üstelik bu dağ, farklı afetleri, hatta daha fazla yanardağı harekete geçirebileceği konusunda da önemli teoriler mevcut.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bacon'a göre hem Erebus hem de Deception Island, "öncelikle volkanik patlamalarla ilişkili sismik aktiviteyi tespit etmek için sismometrelerden oluşa az sayıda kalıcı izleme aracına sahip"

Her ne kadar izleme araçları yerleştirilebilse de bu dağa ulaşım da çok zor. Dünyanın diğer yerlerine göre çok daha zor koşullara ve çok uzun kutup gecelerinin olduğu bu noktaya erişmek, büyük bir çaba gerektiriyor.