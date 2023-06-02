Her geçen gün artıyor! Bu şikayetlerde yüzde 300'lük artış

Artan kur farkı ve tırmanışa geçen enflasyon, tüketicilerin halihazırda kullandığı elektronik ve beyaz eşyaları değiştirmek yerine tamir etmeye yönlendiriyor. Değişim yerine tamir ettirmeyi tercih eden tüketicilerin yoluysa yetkili ve özel ve teknik servislerden geçiyor. Şikayetvar verilerine de yansıdı. Beyaz eşya yetkili servisleri, otomotiv-showroom ve plaza servisleri, bilgisayar özel servisleri ve küçük ev aletleri özel servisleri kategorilerinin değerlendirildiği araştırmada; en çok şikayet edilen konular, şikayetlerin zirve yaptığı aylar, çözüm oranları ve yıllık şikayet artış oranları dikkate alındı.

Vatandaşlardan şikayet üstüne şikayet!

2022’nin ilk 5 ayı ile 2023’ün aynı dönemi karşılaştırıldığında beyaz eşya yetkili servislerinin şikayetlerinde yüzde 316 artış olduğu gözlemlendi. Otomotiv-showroom ve plaza servis şikayetleri yüzde 53, bilgisayar özel servis şikayetleri yüzde 29 ve küçük ev aletleri özel servis şikayetleri yüzde 50 arttı. Yetkili servislerle ilgili en çok şikayet edilen konular; garanti süresi ve garanti kapsamının içeriği, tamir sürelerinin uzunluğu, verilen randevu tarihlerine uyulmaması, kurulum ve montajda yaşanan sorunlar ve servislerin yüksek ücretlendirilmesi olarak sıralanırken; özel ve teknik servislerle ilgili tüketicilerin en çok çözüm aradığı konular ise tekrarlayan sorunlar, personel davranışı ve servislerin yüksek ücretler talep etmesi oldu.

Beyaz eşya yetkili servis şikayetleri 2023’te yüzde 316 arttı

Platform tarafından açıklanan verilere göre, ilgili kategorilerde şikayet artışının en çok yaşandığı sektör beyaz eşya yetkili servisleri oldu. 2022’nin ilk 5 ayı ile 2023’ün aynı dönemi karşılaştığında beyaz eşya yetkili servis şikayetleri yüzde 316 artış gösterdi. 2023’te şikayetlerin zirve yaptığı ay mayıs olurken, şikayetin en az olduğu ay şubat olarak kaydedildi. En çok şikayet edilen konu garanti süresi ve garanti kapsamının içeriği olurken onu üründe iade koşulları ve ürün değişimi güçlüğü izledi. Randevu oluşturulurken yaşanan sorunlar, çözüm bekleyen bir diğer konu olurken kurulum ve montaj esnasında yaşanan problemler, giderilemeyen, tekrar eden sorunlar, uzun tamir süreleri ve servis ücretleri en çok şikayet edilen konular arasında yer aldı. İlgili kategoride sikayetvar.com’a ulaşan şikayetlerin yüzde 18’i ise çözüme kavuştu.

Otomotiv-showroom plaza servis şikayetlerinde çözüm oranı yüzde 12

Verilere göre 2022’in ilk 5 ayı ile 2023’ün aynı dönemi kıyaslandığında otomotiv, showroom ve plaza servislerle ilgili şikayetler yüzde 53 artış gösterdi. Bu kategoride platforma ulaşan şikayetlerin yüzde 12’si çözülürken, 2023’te şikayetlerin pik yaptığı ay Mayıs, en az şikayetin geldiği ay Şubat oldu. Servis ücretleri, eksik ve kusurlu hizmet, bakım ve check-up ve ayıplı ürün konuları en çok çözüm bekleyen sorunlar oldu.

Bilgisayar özel servis şikayetleri 2023’te yüzde 29 arttı

Açıklanan verilere göre bilgisayar özel servisleriyle şikayetler 2023’te yüzde 29 artış gösterdi. Ocak ve mart ayları şikayetlerin en çok yükseldiği aylar olurken, mayısta şikayetlerin bir hayli düştüğü gözlemlendi. Şikayetvar’da bu kategori ile ilgili şikayetlerin yüzde 12’si çözüldü.

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Küçük ev aletleri servislerinde en çok şikayet edilen konu garanti süresi

Küçük ev aletleri özel servis kategorisinde en çok şikayet edilen konular arasında garanti süresi ve kapsamı, iptal, iade ve değişim, giderilemeyen sorunlar, tamir süresinin uzunluğu, servis ücretlendirmeler yer aldı. Bu sektörde şikayetler 2023’te yüzde 50 arttı, gelen şikayetlerin yüzde 13’ü platform aracılığıyla çözüldü. En çok şikayet ocakta gelirken mayıs şikayet en az olduğu ay olarak kaydedildi.