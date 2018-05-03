Her derde deva Peygamber adeti: Hacamat

Hacamat, çok eski yıllardan günümüze gelmiş kıymetli nimetlerden biridir. Tüm bedenin zinde olabilmesi ve sağlıklı kalması için uygulanan nadir bir uygulamadır. Modern tıp tarafından da desteklenen hacamat, Peygamber Efendimiz (sav)'in kendi sağlığı için kullandığı ve ümmetine de tavsiye ettiği bir tedavi şeklidir. Günümüzde uzman kişiler tarafından yapılan ve büyük ilgi ile talep edilen hacamat hakkında merak ettiğiniz her şeyi sizler için araştırdık...

HACAMAT NEDİR?

Hacamat kelimesi Arapça anlamıyla emmek ve normal formuna döndürmek anlamına gelmektedir. Uygun zamanlarda ve düzenli olarak yapılan hacamat tedavileri vücut içerisinde olan ve vücudun atamadığı ağır metaller, toksinler, kullanılan ilaç ve gıdaların vücutta bıraktığı kötü etkiler emilerek vücudun normal formuna döndürülmesi sağlanır.

Hastalıklardan korunmanın en kolay yollarından biri olan hacamat tedavisi ağrısız, acısız ve yatak istirahatsiz yapılır bu şekilde iş gücü kaybına sebebiyet vermez. Gündelik hayatta yapılan işlere ek bir ara vermeden yapılabilmektedir.

HACAMATIN FAYDALARI NELERDİR?

* Hacamat kan üretimini düzenler.

* Bağışıklık sistemini güçlendirir.

* Dokularda ve kanda bulunan toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

* Kılcal damarlardaki tıkanıkları açar.

* İç kanamaları durdurması da hacamat faydaları arasındadır.

* Göze canlılık verir, gözün görme kabiliyetini artırır. Başından hacamat olan bir insan bunu hemen fark eder. Çünkü hacamatın etkisi hemen zuhur eder.

* Kaslardaki ödemleri ve sertliği çözer.

* Psikolojik ve sinirsel hastalıkların tedavisinde yardımcı olur.

* Hacamat yapılan bölgedeki kan akımı canlanır, dolayısıyla bu bölgelere oksijen ve besin daha kolay ulaşır.

* Kan üretiminden sorumlu karaciğer, kemik iliği, dalak gibi organları uyarır.

* Değişik nedenlerden dolayı vücudun belli noktalarında biriken toksinler dışarı alındığında vücudun bio-elektrik enerji si ve aurası yoğunlaşır. Buda daha az uyku ve daha dinç yaşam demektir.

* Karaciğer ve dalaktaki hastalıkların tedeavisinde yardımcı olur.

* Vücuda direnç kazandırır.

* Kireçleme, bel tutulması, baş ağrısı, eklem ağrısı, boyun ve bel fıtığına bağlı ağrılarının giderilmesi hacamat faydaları arasındadır.

* Hacamat kas ve bağ dokusundaki esnekliği arttırır.

* Hacamat kasları gevşetip, kaslara kramp girmesini ve kulunçları önler.

* Yüksek tansiyonu düşürür.

* Hacamat zayıflamış organ fonksiyonlarını geri kazandırır.

* Hacamat yaralar ve ülserin iyileşmesini hızlandırır.

* Hacamat damarları temizleyip yüksek kolesterolü düşürür.

* Tansiyon, Migren, bel fıtığı, psikolojik hastalıklar, depresyon, düşük yaşam enerjisi (Qi) eklem ve romatizma ağrıları için bir çok ilaçtan daha tesirli olup ilaçlar gibi hiç bir yan etkisi de yoktur.

* Hacamat karaciğer hastalıklarında hasarı önler.

* Hacamat damar tıkanıklığını önler, tıkalı damarları açar.

* Hacamat kısırlık, üreme problemleri ve libido kaybı gibi sorunların tedavisinde kullanılır.

* Hacamat psikolojik travma sonrası bozuklukları aşmada yardımcıdır.

* Hacamat eklem ve kasları rahatlatıp bu bölgelerde görülen ağrıları geçirir.

HANGİ BÖLGELERE UYGULANABİLİR?

Hacamat tedavisi yaygın olarak sırt bölgesinden yapılmaktadır ama burada kişinin şikayeti ve isteği doğrultusunda baş, karın gibi diğer bölgelerden de yapılabilmektedir. Vücutta bulunan akupunktur noktaları hacamat tedavisinin yapılabileceği noktalardır.

VÜCUTTA BİRİKEN, İŞLEVİ OLMAYAN KANLAR

Vücudumuz zaman içerisinde hem kullandığımız ilaçlar hem de yediğimiz hormonlu gıdalar nedeniyle bazı toksin, kalıntı ve ağır metalleri vücuttan atamamaktadır. Bu toksinler ve deri altında kalmış artık işlevi olmayan pelte haline gelmiş kanlar, vücudun bağışıklık sistemini olumsuz yönde etkileyerek farklı birçok hastalığın oluşmasına sebebiyet vermektedir. Bu hastalıklar vücudun normal formundan uzaklaştırır ve kişinin yaşamını daha çok zorlaştırır. Hacamat kelime anlamında olduğu gibi vücudun normal formuna girerek daha sağlıklı bir şekilde hayata devam etmesinde büyük yardımı dokunur.

HACAMAT YAPTIRIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

* Aç karna yaptırılır.

* Boyna, kafa arkasına ve kulak arkası bölgelerine sık sık hacamat yapılmaz.Çünkü bu, gözlerin zayıflamasına sebep olabilir.

* Kadınlara adet günlerinde hacamat yapılmaz. Çünkü hacamat adet kanamasını durdurabilir, bu da rahimde tıkanıklığa sebep olabilir.

* Hacamattan sonra 1-2 saat uyunmaz ve yemek yenmez.

* Ense çukurundan ve bıngıldaktan yapılmaz. Bu iki bölgeden yapılan hacamat unutkanlığa ve deliliğe sebep olabilir.

* Yanıkların, benlerin, egzama, yara ve varislerin üzerine yapılmaz.

* Diyaliz ve hemofili hastaları ile evvelce organ nakli geçirmiş kimselere hekim gözetiminde yapılmalıdır.

* Eski katarakt hastaları ile gözünden veya beyninden evvelce ameliyat geçirmiş kimselerin, özel durumlar hariç, kafa arkasına, kulak arkasına ve boynuna yapılmamalıdır.

* Uygulandıktan sonra 24 saat içinde herhangi bir enfeksiyona sebep olmamak için banyo yapılmamalıdır.

HACAMAT HANGİ HASTALIKLARA FAYDALIDIR?

* Zona hastalığı

* Akne tedavisi

* Yüz felci

* Boyun kireçlenmesi

UYGULANIŞI:

Yapacağınız bölge belirlendikten sonra, derinin neşter yardımı ile çizilmesinin ardından çizilen bölge herhangi bir aparat yardımı ile örneğin, bardak, şişe, boynuz, vakum, kullanılarak emme gücü vasıtasıyla kirli kanın çekilmesi suretiyle yapılır.

Evde hacamat yapacak kişiler çoğunlukla bardak çekme metodunu tercih etmektedir. Hacamat merkezlerinde profesyonel olarak hacamat yapan kişiler ise genellikle vakumlu aparatları tercih ederler.

HACAMAT HANGİ GÜNLER YAPILIR?

En uygun hacamat günleri hicri ayın 17, 19, 21, 23’ü ile Pazartesi ve Perşembe günüdür. Zira bu günlerde vücuttaki tüm hayati kuvvetler harekete geçer; zararlı maddeler de başkaldırır.

Acil durumlar için uygun olan hacamat vakti hicri takvime göre ayın 13, 14 ve 15’ine denk gelen her Pazar, Pazartesi, Salı ve Perşemde günüdür.

Gün içindeki en uygun zaman ise güneşin doğuşundan sonraki ilk 2-3 saattir. İkinci uygun zaman ise öğle namazından sonraki ilk 2-3 saattir.

HACAMAT KİMLERE YAPILMAZ?

* Kalp pili takılı hastalara

* Kan tutan kişilere

* Panik atak geçirenler

* Regl döneminde olanlara

* Organ nakli olanlara

* Düşük tansiyon hastalığı olanlara

* Aşırı heyecanı olanlara

* Pıhtılaşma zamanı düşük kimselere

* Kemoterapi görenlere

* Kataraktı olanlara

* Diyaliz ve hemofili hastalarına

* Hamile kadınlara

HACAMATIN ZARARLARI NELERDİR?

Hacamat eğer bilinçsiz kişiler tarafından, yanlış tedavi şekilleri ile ve hijyenden uzak ortamlarda yapılırsa çeşitli sağlık problemlerine yol açabilmektedir. Bunlara örnek olarak;

* Cilt yanıkları

* Cilt enfeksiyonları

* Ağrı ve acı

* Cilt yaraları ve morluklar