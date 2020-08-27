Her derde deva: Gilaburu meyvesinin inanılmaz faydaları!

Halk arasında frenk üzümü ve geleboru olarak da adlandırılan gilaburu meyvesi, sağlığa birçok fayda sağlıyor. Yüzyıllardır alternatif tıpta doğal ilaç olarak kullanılan bu inanılmaz besin, özellikle böbrek taşını düşürmede oldukça etkili oluyor. Vitamin ve mineral deposu olan gilaburu, içerdiği yüksek C vitamini ile birlikte vücudu tamamen yeniliyor. Ayrıca mevsim geçişlerinde bağışıklığı güçlendiriyor, böbrek ve mesanede oluşma ihtimali olan taş veya kumu engelliyor.

Peki gilaburu nelere iyi geliyor? İşte gilaburu meyvesinin inanılmaz faydaları...

- Kötü kolesterol seviyesini düşürür, kalp ve damar hastalıklarının yaşanma riskini en aza indirir.

- Yüksek miktarda C vitamini içermesiyle birlikte vücudu tamamen yeniler, toksinlerden arındırır.

- Böbrek sağlığına birebirdir. Böbreklerin içerisindeki besin atıkları ve kristalleri idrar yolu ile atar, böbreklerde taş oluşumunu engeller.

- Kemik sağlığını korur, kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur.

- Sinir hücrelerini yeniler.

- Stres ve depresyon gibi rahatsızlıkları engeller.

- Karaciğer yağlanmasının önüne geçer.

- Cilt sağlığına da faydalıdır. Ciltteki toksinleri temizler, akne ve siyah nokta oluşumunu önler. Ayrıca kırışıklık gibi yaşlanma belirtilerini azaltır.