İstanbul'da tarihi anlar..! Kapalıçarşı’da kuyruklar oluştu, Kuyumcukent'te gram altın tükendi

Altın fiyatlarının gerilemesini fırsat bilen vatandaşlar gün boyunca Kapalıçarşı ve Kuyumcukent'e akın etti. Sabah saatlerinde Kapalıçarşı’da altın satışları dururken öğleden sonra kuyumcuların önendü uzun kuyruklar oluştu. Kuyumcukent’e araçlarıyla akın edenler ise bölgede trafik yoğunluğuna neden oldu. Otopark alanlarının dolmasıyla birlikte yol kenarları gelişigüzel park eden araçlarla doldu.

Kuyumcukent çevresinde yaşanan yoğunluk nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Ancak trafiği zaman zaman durma noktasına geldi, bölgede gün boyu hareketlilik sürdü.

Yoğun talep nedeniyle kuyumcularda özellikle küçük gramajlı altınlar yok sattı. Kuyumcular, 1 ve 5 gramlık altınların kısa sürede tükendiğini, bazı işletmelerde bu ürünlerin bulunmasının zorlaştığını belirtti. Kuyumcukent'te gram altın 6 bin 800 TL seviyelerinde işlem görürken, gümüşün gram fiyatı ise 105 TL bandında seyrediyor.