Kovboy köşeye sıkıştı! Siyonist müttefikine "dur" ihtarını çekti!
Körfez'de ve bölgedeki askeri gerilimde umduğunu bulamayan ABD Başkanı Donald Trump, sinsi planlarından geri adım atmak zorunda kaldı. İsrail basınında bomba etkisi yaratan iddiaya göre Washington yönetimi, nükleer tesislerin ardından şimdi de İran'daki elektrik santrallerini hedef almaması için Tel Aviv'e kesin talimat gönderdi.
İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarından sonra, Washington yönetiminin İsrail'e İran'daki elektrik santrallerini hedef almamasını istediğini ileri sürdü.
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Trump'ın İran ile görüşmeler yürütüldüğüne ilişkin açıklamasına dair, İsrail'in değerlendirmelerini paylaştı.
Habere göre, İsrailli yetkili, "ABD, İran'daki elektrik santrallerini hedef almamamız için bizden talepte bulundu." ifadesini kullandı.
Katar'ın "ABD'ye uyguladığı baskının" Trump'ı etkilediğini savunan yetkili, İran'ın enerji altyapısına saldırı tehdidinin durumu karmaşıklaştırdığını anlayan ABD Başkanı'nın geri adım attığını öne sürdü.
İsrailli yetkili, Tel Aviv yönetiminin değerlendirmelerine göre, ABD-İran görüşmelerinin İran Meclis Başkanı Kalibaf aracılığıyla yürütüldüğünü; ancak müzakerelerin çoğunlukla doğrudan değil, dolaylı yoldan ilerlediğini kaydetti.