Gündem Korkutan kuzu ölümlerinde ilk bulgular paylaşıldı! Erzincan Valiliği yüreklere su serpti!
Korkutan kuzu ölümlerinde ilk bulgular paylaşıldı! Erzincan Valiliği yüreklere su serpti!

Cem Kaya Giriş Tarihi:
Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Oğuz köyünde yeni doğan kuzuların ani ölümü üzerine harekete geçen valilik, kamuoyunda endişe yaratan iddialara ilişkin resmi bir açıklama yayımladı.

Erzincan Valiliği, Kemah ilçesinde kuzuların ölümüne ilişkin, "Yapılan ilk değerlendirmelere göre, herhangi bir salgın hastalık belirtisi görülmemiş olup ilimiz genelinde yapılan kontrollerde de münferit kayıplar dışında toplu hayvan ölümlerine rastlanılmamıştır." açıklamasını yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı yayın organları ile sosyal medya hesaplarında Kemah ilçesine bağlı Oğuz köyünde yeni doğan kuzuların ani ölümüyle ilgili paylaşımlar nedeniyle açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

 

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner sağlık ekiplerince sahada gerekli incelemelerin yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kuzu ölümleri ile ilgili numuneler alınarak analizlerinin gerçekleştirilmesi için Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderilmiştir. Yapılan ilk değerlendirmelere göre, herhangi bir salgın hastalık belirtisi görülmemiş olup ilimiz genelinde yapılan kontrollerde de münferit kayıplar dışında toplu hayvan ölümlerine rastlanılmamıştır."

Açıklamada, sürecin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için laboratuvar sonuçlarının beklenmesinin büyük önem taşıdığı kaydedildi. Elde edilecek bulgular doğrultusunda gerekli önlemlerin hızla alınarak üreticilerin bilgilendirilmeleri sağlanacağı aktarıldı.

Vali Gül'den trafik uyarısı
Vali Gül'den trafik uyarısı

Gündem

Vali Gül'den trafik uyarısı

Bağdat Havalimanı’na roketli saldırı: 5 kişi yaralandı
Bağdat Havalimanı’na roketli saldırı: 5 kişi yaralandı

Dünya

Bağdat Havalimanı’na roketli saldırı: 5 kişi yaralandı

Günlük 1322 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Günlük 1322 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Seyahat

Günlük 1322 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı'ndan müthiş başarı
İstanbul Havalimanı'ndan müthiş başarı

Ekonomi

İstanbul Havalimanı'ndan müthiş başarı

