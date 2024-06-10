Her derde deva: Ciğer otunun faydaları nelerdir? Ciğer otu nasıl tüketilir? Hem lezzetli hem de özel! Püf noktaları

Ciğer otu, Nisan-mayıs aylarında çiçek açan bitki, dik ve tüylü gövdesi, mor-kırmızı renkli dikkat çeken çiçekleri ve tabii ki ciğer şekline benzetilen benekli yapraklarıyla hemen tanınabiliyor. Ormanlarda, yol kenarlarında veya bahçelerde kendiliğinden yetişebilen Ciğer Otu, çok yıllık otsu bitkidir.

Ülkemizde Akdeniz ikliminin tam olarak görüldüğü yerlerde yetişebilir. Süs bitkisi olarak, kullanılabilen Ciğer Otu, bu açıdan herhangi bir zarar vermiyor. Ancak zehirli türleri nedeniyle, uzmanlara danışıldıktan sonra kullanılması gerekiyor. En çok merak edilen konuların başında Ciğer Otunun sağladığı faydaları ne olduğuyla ilgilidir. Ciğer Otu doğru şekilde tüketildiğinde, insanlar için sağlığa faydalı bir bitki olabiliyor. Ciğer Otu sigara içme nedeniyle göğüs sorunu yaşayanlarda kullanılabiliyor. Göğüs yumuşatıcı olan Ciğer Otu, bundan dolayı nefes darlığı yaşayanlarda önemli bir kullanıma sahiptir.

Akciğerlerin daha sağlıklı biçimde çalışmasına yardımcı oluyor. Özellikle verem gibi akciğerden kaynaklı olan önemli sağlık sorunlarına engel olabiliyor. Akciğerin temizlenmesi sürecinde yardımcı görev görebiliyor.

- Ciğer Otu, eski insanlık dönemlerinden bugüne öksürüğü kesmek açısından tüketilebiliyor. Öksürüğe neden olan boğaz tahrişini engelliyor. Boğazı yumuşatarak, kaşıntıların olmasının önüne geçebiliyor.

- İdrar söktürücü özelliğiyle de kullanılıyor. Mikrop öldürücü etkisi olan Ciğer Otu, vücutta meydana gelmiş yaraların hızlıca ve sağlıklı şekilde iyileşmesine katkı sağlayabiliyor. Ciğer Otu içerisindeki maddeler nedeniyle ağrı kesici özelliklere sahiptir. Ağrıyı kesen Ciğer Otu, önemli faydaları sayesinde rahatlama amacıyla kullanılabiliyor. Özellikle sürekli yorgunluk yaşayanlar, masa başı çalışanlar, hızlı biçimde çalışmak durumunda olanlar Ciğer Otu tüketerek, rahatlama sağlayabilirler.

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CİĞER OTU NASIL KULLANILIR?

Kurutulan Ciğer Otunu kullanmak istiyorsanız, birçok bitkide olduğu gibi kaynatmanız gerekiyor. Kaynatma işlemi için ilk olarak 1 bardak suyu kaynatmış olmanız gerekiyor. İçerisine 1 tutam Ciğer Otu ekleyerek 7-8 dakika bekletmelisiniz.

Ardından tüketebilirsiniz. Dilerseniz Ciğer Otu ile birlikte, biberiye veya başka bitkiler kaynatabilirsiniz. Aynı zamanda hazırladığınız Ciğer Otu çayına bal ilave edebilir, gün içerisinde 1-2 kez tüketebilirsiniz. Uzmanlar aşırı tüketimin ishale neden olabileceğini belirtiyorlar, buna dikkat etmeniz gerekiyor.