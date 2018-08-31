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Her cerrah cerrah değildir

Cerrahların özellikle de ünlü cerrahların teorik bilgilerinin çok az olduğunu çoğu kimse bilmez.

31 Ağustos 2018 Cuma 20:03
Her cerrah cerrah değildir

Her gün binlerce dertli insan hastane koridorlarında yarasına merhem olacak hekim arıyor. Şimdilerde “operatör” de denilmekte, cerrahlar özellikle aranan ellerinin şifa vesilesi olması beklenen hekimler. Herkes birbirini sorup soruşturuyor, tavsiye ediyor veya “aman haa..” uyarısı yapıyor. Böyle bir ortamda ünlü hekim Prof. Dr. Rasim Küçükusta ilginç bir hatırlatma yaptı: “Bir cerrahın teorik bilgisi arttıkça el becerisi azalır.”

Cerrahların özellikle de ünlü cerrahların teorik bilgilerinin çok az olduğunu çoğu kimse bilmez. Herkes onları “allâme-i cihan” sanır; oysa bunların tüm bildiklerini toplasanız tek ortalı bir defteri doldurmaz bile.

(..) Çok ünlü cerrah işte nerden duyduysa pet şişelerin bir takım hastalıklara yol açtığını duymuş! O cerraha “Pet şişelerin hangi mekanizma ile hangi hastalıklara, hangi kanserlere yol açtığını” sorsanız inanın ki cevap veremez; kem küm eder durur. Çünkü bilmez.

Ünlü cerrahlara “pet şişeyi ve bardağı çöpe attırmak” gibi havalı davranışlar yakışır.

Tüm bunları ünlü cerrahlara hakaret amacıyla yazdığımı sanmayın. Tam tersine bu onlara bir “övgü”dür; zira “bir cerrahın teorik bilgisi arttıkça el becerisi azalır”.
Mesela, kapısında yüzlerce hastanın sıra beklediği ünlü kalp cerrahları Aspirin’in, ortopedistler Majezik’in ne etken maddesinin ne olduğunu bilir, ne de ilacın metabolizması ve ilaç etkileşimleri konusunda en ufak bir bilgiye sahiptir.

Dünyanın en iyi cerrahları “havalı ama çok az şey bilen” kişilerdir; ameliyatlık bir durumunuz olursa bu bilgiyi mutlaka hatırlayın.

Ahmet Rasim Küçükusta, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni (1979) bitirdi. 1984'te göğüs hastalıkları uzmanı, 1986'da doçent, 1996'da profesör oldu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yaptıktan sonra emekli oldu. Almanca ve İngilizce biliyor. “Göğüs Hastalıkları, Solunum Yollarının ve Akciğerin Enfeksiyon Hastalıkları, Çağımızın Hastalığı: Alerji, Astım ve Alerjiler ile Mutlu Yaşama Rehberi, Sigaraya Yenilmeyin, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığıyla Aktif Yaşam Rehberi” adlarını taşıyan kitapları var.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 20:03
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