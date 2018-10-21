Her besini buzdolabına koymak da doğru değil



Bal: Kuru ve karanlık bir yerde oda ısısında saklanmalıdır. Balı buzdolabına koymak kristalleşmesine yol açar. Tekrar eski haline getirmek için, bal kavanozunu sıcak su dolu bir kapta bekletmeniz gerekir. Tabii tadı eski tadı gibi olmayacaktır.



Kahve: Buzdolabında saklanan kahve sünger gibi buzdolabında bulunan bütün kötü kokuyu üzerine çeker. Tadı ve aroması bozulur. Öğütülmüş kahve ve kahve çekirdekleri, hava geçirmeyen cam kavanozda ve serin, kuru ve ışık almayan yerlerde saklanmalıdır. Böylece tazeliğini ve aromasını korur. Kahveniz öğütülmemiş tam kahve tanesi ise ve hemen kullanamayacaksanız derin dondurucuya koyabilirsiniz. Hava almayan ambalajlarda 1 ay süre ile derin dondurucuda saklayabilirsiniz.

Zeytinyağı: Buzdolabına konan zeytinyağı kaliteli ise yoğunlaşır ve tereyağı gibi daha sert bir yapı kazanır. Kalitesiz ise zaten böyle bir durum olmaz. Donan zeytinyağının kullanımı zorlaşır. Zeytinyağı, serin ve illâ karanlık bir yerde saklanmalı buzdolabına konmamalıdır.

Soğan: Soğanı serin, kuru ve iyi hava alan bir yerde saklamalısınız. Uzun süre saklamak için havayla temas etmesini sağlamanız gerekmekte bu yüzden bulunduğu plastik poşetlerden mutlaka çıkarmalısınız. Kabuğunu soyduğunuz, kestiğiniz soğan kurumaya ve nemini kaybetmeye başlar. Kesilmiş soyulmuş soğanları sararak buzdolabında saklamalısınız. Hem biliyorsunuz soğan anında ağır bir koku ile buzdolabını kullanılmaz hale getirecektir.

Patates: Patatesi buzdolabında saklamak nişasta yapısının bozulmasına dolayısıyla lezzetinin kaybolmasına sebep olur. Aldığınız patatesleri plastik poşetlerinden çıkartıp karton veya kağıt kese kağıdında sık havalandırarak saklayabilirsiniz. Patates serin, kuru ve karanlık yerlerde saklanmalıdır. Patatesleri hele yıkayarak saklarsanız çok daha kolay bozulmasına sebep olursunuz.

Sarımsak: Sarımsak da buzdolabında saklanmamalıdır. Buzdolabına konduğunda çimlenmeye başlar. Sarımsak kuru ve karanlık yerlerde saklanmalıdır.

Domates: Kesilmemiş domates buzdolabının soğuk atmosferinde tazeliğini yitirerek yumuşar. Uzun süre beklemiş elmada olduğu gibi domateste kepeklenmeye başlar. Bu nedenle domatesleri azar azar, çabuk tüketebileceğiniz ölçülerde almaya özen gösterin.

Meyveler: Kesilmemiş kavun ve karpuzu oda ısısında saklayarak içeriğindeki likopeni ve beta-karoteni daha iyi muhafaza etmiş olursunuz. Ancak dilimlenmiş kavun ve karpuzu mutlaka streçle sararak buzdolabında saklamanız gerekir.

Kayısı, muz, kivi, şeftali, siyah erik, mango ve avokado gibi meyveler olgunlaşana kadar oda sıcaklığında saklanmalıdır. Böylece besin değerlerini korumuş olurlar. Olgunlaşmamış meyvelerin buzdolabına konması olgunlaşma sürecini yavaşlatacaktır. Olgunlaşmış muzu buzdolabına koymak ise muzun daha çabuk kararmasına neden olacaktır.

Çikolata: Çikolata buzdolabında saklanırsa içerisindeki yağ donarak çikolatanın üzerini kaplar, dış görüntüsü ve tadı bozulur. Çikolatanın ideal saklanma sıcaklığı 20°C yani oda sıcaklığıdır. Serin ve rutubetsiz ortamlarda saklanmalıdır.