Hentbol: Toplu sonuç
- Erkekler Süper Lig'de 12. hafta maçları tamamlandı, Kadınlar Süper Lig'de sezonun ilk yarısı 11. hafta karşılaşmalarıyla sona erdi16 Aralık 2018 Pazar 20:11
İSTANBUL (AA) - Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmaları tamamlanırken, Kadınlar Süper Lig'de sezonun ilk yarısı 11. hafta maçlarıyla sona erdi.
Liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle:
- Erkekler Süper Lig:
Beykoz Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 30-35
Beşiktaş Mogaz-Göztepe: 33-28
- Kadınlar Süper Lig:
Samsun Gençlik-Üsküdar Belediyespor: 33-37
Muratpaşa Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 26-24
Polatlı Belediyespor-Kastamonu Belediyespor: 26-36
Yalıkavakspor-Ardeşen Gençlik: 29-34
Yenimahalle Belediyespor-Osmangazi Belediyespor: 42-26
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