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Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası

- Çeyrek final rövanş maçlarının ardından kupada yarı finale yükselen takımlar belli oldu

16 Mart 2019 Cumartesi 22:51
Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası


İSTANBUL (AA) - Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçları bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

Kupada alınan maçların sonuçları şöyle:

Aksaray Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor: 21-29

Kastamonu Belediyespor-Yalıkavakspor: 37-31

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor: 28-30

Üsküdar Belediyespor-Ardeşen Gençlik: 35-33


- Yarı final eşleşmeleri belli oldu


Çeyrek final maçlarının ardından yarı finale yükselen takımlar belli oldu.

Kupanın yarı final eşleşmeleri şöyle:

Yenimahalle Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor

Ardeşen Gençlik-Kastamonu Belediyespor

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 22:51
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