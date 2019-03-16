Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası - Çeyrek final rövanş maçlarının ardından kupada yarı finale yükselen takımlar belli oldu



İSTANBUL (AA) - Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçları bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Kupada alınan maçların sonuçları şöyle: Aksaray Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor: 21-29 Kastamonu Belediyespor-Yalıkavakspor: 37-31 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor: 28-30 Üsküdar Belediyespor-Ardeşen Gençlik: 35-33

- Yarı final eşleşmeleri belli oldu

Çeyrek final maçlarının ardından yarı finale yükselen takımlar belli oldu. Kupanın yarı final eşleşmeleri şöyle: Yenimahalle Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor Ardeşen Gençlik-Kastamonu Belediyespor

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