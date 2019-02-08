Hentbol: Haftanın programı
- Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'de 14. hafta müsabakaları oynanacak08 Şubat 2019 Cuma 09:28
İSTANBUL (AA) - Hentbolda Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'de 14. hafta müsabakaları oynanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
- Erkekler Süper Lig
Yarın:
15.00 Maliye Piyango-1955 Batman Belediyespor (THF)
17.00 MYK Hentbol-Nilüfer Belediyespor (THF)
10 Şubat Pazar:
13.00 Karşıyaka Belediyespor-Adıyaman Belediyespor (Zühtü Işıl)
15.00 CIP Travel Antalyaspor-Beykoz Belediyespor (Süleyman Evcilmen)
16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Mogaz (Celal Atik)
- Kadınlar Süper Lig
Yarın:
13.00 Polatlı Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor (Yeni Polatlı)
16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Osmangazi Belediyespor (Celal Atik)
17.00 Ardeşen Gençlik-Kastamonu Belediyespor (Recep Tayyip Erdoğan Ardeşen Turizm Fakültesi)
10 Şubat Pazar:
16.30 Yalıkavakspor-Üsküdar Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)
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