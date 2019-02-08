Hentbol: Haftanın programı - Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'de 14. hafta müsabakaları oynanacak



İSTANBUL (AA) - Hentbolda Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'de 14. hafta müsabakaları oynanacak. Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

- Erkekler Süper Lig

Yarın: 15.00 Maliye Piyango-1955 Batman Belediyespor (THF) 17.00 MYK Hentbol-Nilüfer Belediyespor (THF) 10 Şubat Pazar: 13.00 Karşıyaka Belediyespor-Adıyaman Belediyespor (Zühtü Işıl) 15.00 CIP Travel Antalyaspor-Beykoz Belediyespor (Süleyman Evcilmen) 16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Mogaz (Celal Atik)

- Kadınlar Süper Lig

Yarın: 13.00 Polatlı Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor (Yeni Polatlı) 16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Osmangazi Belediyespor (Celal Atik) 17.00 Ardeşen Gençlik-Kastamonu Belediyespor (Recep Tayyip Erdoğan Ardeşen Turizm Fakültesi) 10 Şubat Pazar: 16.30 Yalıkavakspor-Üsküdar Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)



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