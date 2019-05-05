Henry Onyekuru ligdeki 13. golünü kaydetti Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, Beşiktaş derbisinde kaydettiği golle bu sezon ligde 13, toplamda da 15.

Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, Beşiktaş derbisinde kaydettiği golle bu sezon ligde 13, toplamda da 15. gol sevincini yaşadı.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında sahasında Beşiktaş ile mücadele eden Galatasaray’da gol perdesini Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru açtı. Müsabakanın 44. dakikasında Fernando’nun pasında topu alan Onyekuru, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 21 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 15. golünü kaydetti. Genç futbolcu bu gollerin 13’ünü ligde, 2’sini Türkiye Kupası’nda atma başarısı gösterdi.

Onyekuru, 28. haftada deplasmandaki Fenerbahçe maçında da gol atmıştı.

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