Hemen kontrol edin! O marka binlerce aracını ciddi yangın riski nedeniyle geri çağırdı!

Trafik Güvenliği İdaresi, Ford’un 2024-2026 model Ranger araçlarında üretim hatasından kaynaklanan ciddi bir yangın riski tespit edildiğini duyurdu. "A sütunu" bölgesindeki hatalı kablolama nedeniyle elektrik kısa devresine yol açabilecek arıza, araç içi yangın tehlikesini artırıyor.

Küresel otomotiv devi Ford, en çok tercih edilen modellerinden biri olan Ranger’da yaşanan teknik bir aksaklık nedeniyle devasa bir servis operasyonuna hazırlanıyor. NHTSA tarafından 22 Nisan 2026 Çarşamba günü yapılan resmi açıklamada, araçların tavan ve güneşlik bölgesindeki kablo tertibatında yapısal bir hata saptandığı belirtildi.

ARIZANIN KAYNAĞI: HATALI MONTAJ VE AŞIRI BANT KALINLIĞI

NHTSA raporlarına göre sorun, araç tavan döşemesi ile güneşlik bölgesinde yer alan kablo demetlerinin yanlış konumlandırılmasından kaynaklanıyor. Üretim sürecinde kullanılan aşırı kalın yalıtım bantlarının, kabloların dar alanlarda sıkışmasına neden olduğu ifade edildi. Sıkışan kabloların zamanla aşınarak açıkta kalması, aracın ön cam ile kapı arasında kalan ve "A sütunu" olarak adlandırılan bölgesinde elektrik kaçağına zemin hazırlıyor.

GÜVENLİK RİSKİ: SÜRÜŞ ESNASINDA YANGIN TEHLİKESİ

Gazete Oksijen'in haberine göre mühendislik incelemeleri, hasarlı kabloların oluşturacağı kısa devrenin sadece donanımsal arızalarla sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda duman ve araç içi yangın riskini ciddi boyuta taşıdığını gösteriyor. NHTSA, bu durumun sürüş güvenliğini tehlikeye atabileceği ve kontrolsüz yanmalara bağlı kazalara yol açabileceği konusunda araç sahiplerini uyardı.

Ücretsiz onarım ve yazılım güncellemesi yapılacağı da duyuruldu.