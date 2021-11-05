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Yaşam Hem iğrençlik yapıyorlar hem de yüzlerini gizliyorlar!
Yaşam

Hem iğrençlik yapıyorlar hem de yüzlerini gizliyorlar!

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Defne Samyeli'nin 18 yaşındaki küçük kızı Derin Talu bir erkekle çevresindekilere aldırış etmeden uygunsuz haldeyken görüntülendi. İğrenç hareketin görüntülendiğini anlayan ikili yüzlerini gizleyerek mekanı terk etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 15:32:00 - 2021-11-05 15:59:55

 yeniakit.com.tr 

Kadın hakları ve çocuk istismarı deyince mangalda kül bırakmayan kokuşmuş magazin mahallesinde hergün yeni bir iğrençlik patlak veriyor.

Yüzlerini gizlediler

Eski spiker Defne Samyeli'nin geçtiğimiz aylarda 18 yaşını dolduran küçük kızı Derin Talu, bir kafade bir erkelkle çevresindek kişilere aldırış etmeden uygunsuız pozisyonda magazincilerin kamerasına yakalandı.

Görüntülendiğini fark eden Talu ve yanındaki erkek yüzlerini gizleyerek bulundukları mekanı hemen terk etti.

Bu ne tezatlık?

Hem rezilliğe imza atıp hem de yüzünü gizleyip arkasına bakmadan kaçan Derin Talu’nun bu hareket seküler yaşam biçiminin içinde bulunduğu tezatlığı da bir kez daha gözler önünde serdi. Onca kişinin içinde uygunsuz hareketlere imza atan seküler mahalle sakini Derin Talu, hem çevresindekilere aldırış etmeden rezilliğe imza atarken, hem de yaptığı hareketin utanılacak bir hareket olduğunu kabul edercesine yüzünü gizleyip saklanarak mekandan topukladı.

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