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Kadın - Aile Hem altın hem de gümüş nasıl parlatılır? Evde kararmış yüzük, kolye, küpe parlatma yöntemleri! İşte detaylar
Kadın - Aile

Hem altın hem de gümüş nasıl parlatılır? Evde kararmış yüzük, kolye, küpe parlatma yöntemleri! İşte detaylar

Yeniakit Publisher
2024-05-22 17:25:00 - 2024-05-22 17:25:27
Hem altın hem de gümüş nasıl parlatılır? Evde kararmış yüzük, kolye, küpe parlatma yöntemleri! İşte detaylar

Altın ve gümüş aksesuarlar yüzyıllardır kıyafetleri tamamlayan gözde parçalar olarak kullanıldı ve kullanılmaya devam ediyor.

Altın, gümüş, elmas veya değerli bir şey olması gerekmiyor; kadınlar her türlü aksesuar fikrini seviyor. Ancak, parlaklıklarını korumak için takı ve aksesuarların gerektiği şekilde temizlenmesi gerekiyor. Gümüş ve altın takılarda zamanla oluşan çizikler ya da takının tasarımı nedeniyle var olan çukurlarda sürekli kir birikmesi olur ve bu kir aksesuarın temizlenmesini zorlaştırır. Ancak evde bulunan bazı malzemeleri kullanarak derinlere işlemiş bu kirleri kolayca temizleyebilirsiniz. Peki, altın ve gümüş takılar evde nasıl parlatılır? İşte takı parlatma için kullanabileceğiniz 5 kolay yöntem.

Altın ve Gümüş Nasıl Parlatılır?

Sirke ile parlatma

Malzemeler:

1/4 bardak sirke
2 yemek kaşığı karbonat
Ilık su
Uygulama:

Tüm malzemeleri bir kasede karıştırarak kalın bir macun haline getirin.
Eski ama yumuşak bir diş fırçasıyla macunu takı veya aksesuarın üzerine hafif bastırarak sürtün. Bunu birkaç dakika devam ettirin.
Musluk suyuyla durulayın ve kurulayın.


Alternatif olarak, macunla temizlemeden önce takıları yaklaşık 5 dakika sirke içinde bekletebilirsiniz.

Limon suyu ve tuz ile parlatma
Başka bir yöntemimiz limon suyuna tuz eklemektir. İki yemek kaşığı limon suyuna bir yemek kaşığı tuz ekleyecek şekilde karışım hazırlayabilirsiniz. Hazırladığınız bu karışımları takılarınıza uygulayabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken bir diğer şey kullanılan bezin çeşidi. Sert temizlik malzemeleri ve kumaşlar gümüşe zarar verebileceğinden mikrofiber bez veya gümüş temizleme bezi kullanmalısınız. Kurulama sırasında da yumuşak bir havlu tercih etmelisiniz.


Karbonat ile parlatma
Malzemeler:

2 yemek kaşığı karbonat
Ilık su
Uygulama:

2 yemek kaşığı kabartma tozuna biraz su ekleyerek kalın bir macun haline getirin. Su yerine beyaz sirke de kullanabilirsiniz. (isteğe bağlı) Macunu eski bir diş fırçası ile parlatmak istediğiniz takıya uygulayın. Dikkatlice fırçalayın. Suyla durulayın ve gerekirse bu işlemi tekrarlayın. Karbonatı emaye, değerli taşlar ve inci parlatmak için kullanmaktan kaçının.


Diş macunu ile parlatma
Malzemeler

Pamuklu bez veya diş fırçası
Havlu
Uygulama:

Diş macunu, değersiz veya gümüş takıları parlatmanın en ucuz, en kolay ve en etkili yollarından biridir.
Yumuşak bir pamuklu bez veya diş fırçası kullanarak diş macununu takının üzerine sürtün.
Daha sonra havlu ile son bir kez ovalayın.

Amonyak ile parlatma
Malzemeler:

1 bardak ılık su
1/2 bardak amonyak
Kağıt ya da kumaş havlu
Uygulama:

Yarım bardak amonyak ile bir bardak ılık suyu karıştırın.
Elmas, gümüş veya altın takılarınızı karışımın içine koyun.
15-20 dakika boyunca bekletin.
Su ile durulayın ve biz kumaş veya kağıt havlu üzerinde kurumaya bırakın.
Alüminyum folyo ile parlatma
Malzemeler:

Alüminyum folyo
Sıvı veya toz çamaşır deterjanı ya da karbonat
Kaynar su kabı
Diş fırçası
Kağıt havlu veya kuru bir bez
Uygulama:

Çelik bir kasenin iç kısmını alüminyum folyo ile kaplayın ve suyla doldurun. Kaynamaya bırakın. Çamaşır deterjanı veya karbonatı ekleyin ve ocağı kapatın.
Alternatif olarak sadece küçük parçalara ayırdığınız alüminyum folyuyu kaynar suya atabilirsiniz. Takılarınızı kabın içine koyun ve birkaç dakika bekleyin. Takıları kaptan çıkartın ve eski bir diş fırçası kullanarak fırçalayın. Kağıt havlu ile kurulayın.

Altınlarınızı kendiniz parlatmak istemiyorsanız bir profesyonelden yardım alabilirsiniz.

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