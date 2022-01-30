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Ekonomi Hem alacak hem de satacak olanlar dikkat! Altın 28'e katladı
Ekonomi

Hem alacak hem de satacak olanlar dikkat! Altın 28'e katladı

Günümüzün en çok kullanılan yatırım araçlarından biri olan altın son 15 yılda 28 kat artarak rekor kırdı.

Yeniakit Publisher
2022-01-30 12:26:00 -
Hem alacak hem de satacak olanlar dikkat! Altın 28'e katladı

Son 15 yılda 28 kat artan menkul yatırım aracı olan altın rekor kırmaya devam ediyor. Ocak 2007'de 28,30 TL olan altın 15 yıllık süreçte 762,23 TL artarak fiyatı en çok yükselen yatırım araçları arasına girdi.

2007'nin Ocak ayında 28,30 TL olan altın 2022 Ocak ayı ortalaması ile 790,23 TL den işlem görüyor.

İşte altının yıllara göre fiyatı...

Altın nedir?

Altın güvenilir bir liman olarak da adlandırılan dünyanın en değerli madenlerinden biridir. Altının hem hediye hem de yatırım aracı olarak kullanılması altın fiyatlarının sürekli olarak değişmesine neden olmaktadır. Dünya'nın en değerli madenlerinden biri olan altın, yıllar boyu insan elinde farklı şekillerde işlenmiştir.

İşçilikleri daha fazla olan altın çeşitleri daha çok hediyelik olarak kullanılırken, gram altın ve külçe altın gibi işçiliğin en az seviyede kullanıldığı altın çeşitleri ise yatırım aracı olarak kullanılmaktadır. Diğer yatırım araçları ile karşılaştırdığınızda altının en büyük özelliği krizlerden daha az etkilenmesidir. Farklı ülkelerde yaşanan ekonomik krizler o ülkelerin para birimini doğrudan etkilemektedir ancak altın piyasası daha küresel bir davranış göstererek uzun vadede büyük olasılıkla kazançlı çıkmanızı sağlamaktadır. Bu parlak sarı renkli madene olan ilgi daha çok bu yüzdendir. 

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