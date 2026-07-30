Sıcaklıklar zirve yapıyor! İşte uyarı alan 21 şehir
Meteoroloji yetkililerinin yeni açıklamalarına göre, ülkemiz genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerini aşacak şekilde artacak.
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Meteoroloji yetkililerinin yeni açıklamalarına göre, ülkemiz genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerini aşacak şekilde artacak.
Temmuz’da serin ve yağışlı havayla baharı hatırlatan süreç bu haftadan sonra etkisini yitirirken, sıcaklıklar gelecek haftayla birlikte tekrar yükselişe geçti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncel raporda, temmuzda etkili olan serin havanın bittiği ve sıcaklıkların Türkiye genelinde artacağı belirtiliyor. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle beraber çeşitli şehirlerde termometreler mevsim normallerinin üzerindeki seviyeleri gösterecek. İşte 30 Temmuz'da aşırı sıcak beklenen 21 şehrimiz
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 30 Temmuz 2026 Perşembe günü için aşırı sıcak konusunda hava durumu raporu yayımladığı 21 ilimiz şu şekilde sıralandı:
Adıyaman Antalya Malatya Mardin Aydın Batman
Bingöl Denizli Diyarbakır Elazığ
Gaziantep Hakkari Hatay Kahramanmaraş Kilis
Muğla Muş Siirt Şanlıurfa Şırnak Tunceli
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