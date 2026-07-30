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Sıcaklıklar zirve yapıyor! İşte uyarı alan 21 şehir

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sıcaklıklar zirve yapıyor! İşte uyarı alan 21 şehir

Meteoroloji yetkililerinin yeni açıklamalarına göre, ülkemiz genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerini aşacak şekilde artacak.

#1
Foto - Sıcaklıklar zirve yapıyor! İşte uyarı alan 21 şehir

Temmuz’da serin ve yağışlı havayla baharı hatırlatan süreç bu haftadan sonra etkisini yitirirken, sıcaklıklar gelecek haftayla birlikte tekrar yükselişe geçti.

#2
Foto - Sıcaklıklar zirve yapıyor! İşte uyarı alan 21 şehir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncel raporda, temmuzda etkili olan serin havanın bittiği ve sıcaklıkların Türkiye genelinde artacağı belirtiliyor. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle beraber çeşitli şehirlerde termometreler mevsim normallerinin üzerindeki seviyeleri gösterecek. İşte 30 Temmuz'da aşırı sıcak beklenen 21 şehrimiz

#3
Foto - Sıcaklıklar zirve yapıyor! İşte uyarı alan 21 şehir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 30 Temmuz 2026 Perşembe günü için aşırı sıcak konusunda hava durumu raporu yayımladığı 21 ilimiz şu şekilde sıralandı:

#4
Foto - Sıcaklıklar zirve yapıyor! İşte uyarı alan 21 şehir

Adıyaman Antalya Malatya Mardin Aydın Batman

#5
Foto - Sıcaklıklar zirve yapıyor! İşte uyarı alan 21 şehir

Bingöl Denizli Diyarbakır Elazığ

#6
Foto - Sıcaklıklar zirve yapıyor! İşte uyarı alan 21 şehir

Gaziantep Hakkari Hatay Kahramanmaraş Kilis

#7
Foto - Sıcaklıklar zirve yapıyor! İşte uyarı alan 21 şehir

Muğla Muş Siirt Şanlıurfa Şırnak Tunceli

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