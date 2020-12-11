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Aktüel HDP'li vekilin, gözaltına alınan terör şüphelisinin cebindeki telefonu alması kameraya yansıdı
Aktüel

HDP'li vekilin, gözaltına alınan terör şüphelisinin cebindeki telefonu alması kameraya yansıdı

Ele geçirilen cep telefonu incelemeye alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-11 16:20:08 -
HDP'li vekilin, gözaltına alınan terör şüphelisinin cebindeki telefonu alması kameraya yansıdı

ŞIRNAK (AA) - HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin cebindeki telefonu aldığı anlar görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı silahlı terör örgütüne üye olduğu ve silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı gerekçesiyle E.O'nun yakalanmasına yönelik talimat verdi.

Şırnak'ın Cizre ilçesi Hamidiye Kışlası civarında, aralarında HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in de bulunduğu grup içerisinde görülen şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İşlem yapan polis ekiplerini engellemeye yönelik sözlü müdahalede bulunan İmir, bu sırada şüpheliye yaklaşarak arka cebindeki cep telefonunu el çabukluğuyla alarak kendi cebine koydu.

Kamera kayıtlarını inceleyen polis, gözaltı işlemleri sırasında İmir'in zanlının cep telefonunu aldığını tespit etti.

Şüpheli E.O'nun üzerinden içerisinde suç delilleri olduğu sanılan cep telefonunun ele geçirilmesini engellemek ve suç delillerini karartmak amacıyla eylemde bulunduğu gerekçesiyle İmir hakkında Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan soruşturma evrakı, 2 Aralık'ta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Bu arada HDP'li vekilden ele geçirilen cep telefonu da incelemeye alındığı bildirildi

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