HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'ndan skandal Barış Pınarı Harekatı açıklaması Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'de "Kocaeli Milletvekili" sıfatıyla terör propagandası yapan Ömer Faruk Gergerlioğlu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin skandal ifadeler kullandı.

HDP Kocaeli Millevekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM’de yaptığı basın açıklamasında, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin skandal ifadeler kullandı. Harekat nedeniyle sivillerin öldüğünü belirten Gergerlioğlu, teröristlerin ismini anmadan saldırıların nedenini Barış Pınarı Harekatı’na bağladı. HDP’li vekil, “Şu anda iktidarın adına Barış Pınarı Harekatı dediği bir harekat yürütülüyor. Açık söyleyeyim, bu harekatın sonu barış pınarı değil, kan pınarı olacaktır. Savaşla çatışmayla varılacak yer doğru ve iyi bir yer olmayacaktır. Sınırın her iki yanından ölüm haberleri geliyor. İnsanlar ölüyor. Havan topları havalarda uçuyor.” diyerek skandala imza attı.

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