HDP'li milletvekilinden Diyarbakır annelerine hakaret
HDP Diyarbakır Milletvekili Tosun, partisinin il başkanlığından çıktığı sırada evlat nöbeti tutan ailelere hakaret etti. Diyarbakır anneleri Tosun'a tepkilerini "Kahrolsun PKK" ve "Kahrolsun HDP" sloganlarıyla gösterdi.
HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, partisinin il başkanlığından ayrılırken nöbet tutan Diyarbakır annelerine hakaret etti.
Çocuklarının dağda kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakırlı annelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 413'üncü gününde de devam etti.
Bir grup partiliyle HDP İl Başkanlığı'na gelen Tosun, partiden ayrılırken çocukları için nöbet tutan ailelere hakaret etti. HDP'li Tosun ile aileler arasında gerginlik yaşandı.
Polis, gerilimin artmasını engelledi.
Evlat edinme nöbetinde olan aileler de Remziye Tosun'a tepkilerini "Kahrolsun HDP" ve "Kahrolsun PKK" sloganlarıyla dile getirdi.