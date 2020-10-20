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Aktüel HDP'li milletvekilinden Diyarbakır annelerine hakaret
Aktüel

HDP'li milletvekilinden Diyarbakır annelerine hakaret

HDP Diyarbakır Milletvekili Tosun, partisinin il başkanlığından çıktığı sırada evlat nöbeti tutan ailelere hakaret etti. Diyarbakır anneleri Tosun'a tepkilerini "Kahrolsun PKK" ve "Kahrolsun HDP" sloganlarıyla gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 08:09:00 -
HDP'li milletvekilinden Diyarbakır annelerine hakaret

HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, partisinin il başkanlığından ayrılırken nöbet tutan Diyarbakır annelerine hakaret etti.

Çocuklarının dağda kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakırlı annelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 413'üncü gününde de devam etti.

Bir grup partiliyle HDP İl Başkanlığı'na gelen Tosun, partiden ayrılırken çocukları için nöbet tutan ailelere hakaret etti. HDP'li Tosun ile aileler arasında gerginlik yaşandı.

Polis, gerilimin artmasını engelledi.

Evlat edinme nöbetinde olan aileler de Remziye Tosun'a tepkilerini "Kahrolsun HDP" ve "Kahrolsun PKK" sloganlarıyla dile getirdi.

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