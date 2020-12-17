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Aktüel HDP'li Gergerlioğlu: "Çıplak arama şikayetlerini dile getirmek dahi utanç verici"
Aktüel

HDP'li Gergerlioğlu: "Çıplak arama şikayetlerini dile getirmek dahi utanç verici"

Yeniakit Publisher
2020-12-17 11:30:05 -
HDP'li Gergerlioğlu: "Çıplak arama şikayetlerini dile getirmek dahi utanç verici"

TBMM (AA) - HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Çıplak arama şikayetlerini dile getirmek dahi utanç verici." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, emniyet müdürlükleri ve cezaevlerinde çıplak aramaların yapıldığını öne sürdü.

İnsanların kadın ya da erkek ayrımı yapılmaksızın bu uygulamaya maruz kaldığını iddia eden Gergerlioğlu, "Çıplak arama şikayetlerini dile getirmek dahi utanç verici. Şikayetleri ilgili bakanlıklara iletiyorum, bu hukuksuzluğun bir an evvel bitirilmesini istiyorum ama utanç verici uygulamalar hala devam ediyor. İnsanlar, bu insan haklarına aykırı rezilliğin bitirilmesini istiyor." diye konuştu.


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