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Aktüel HDP’li eski vekiller Tuğluk ve Tuncel’e tutuklama kararı
Aktüel

HDP’li eski vekiller Tuğluk ve Tuncel’e tutuklama kararı

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin eski milletvekilleri Aysel Tuğluk ve Sebahat Tuncel hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2014’te Kobani bahanesiyle düzenlenen 6-7 Ekim Olayları’na ilişkin soruşturması kapsamında tutuklama kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 17:36:00 -
HDP’li eski vekiller Tuğluk ve Tuncel’e tutuklama kararı

Soruşturma kapsamında iki eski HDP milletvekili, savcılıkça tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Başka suçlardan bulundukları Kandıra Cezaevi’nde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla yapılan sorgu sonucunda Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği, Tuğluk ve Tuncel hakkında tutuklama kararı verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu’nun da tutuklu bulunduğu 2014’te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin 25 Eylül’de 82 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, 7 ilde düzenlenen operasyonda terörle mücadele ekiplerince 20 zanlı yakalanmıştı. Zanlılardan Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve Gülfer Akkaya adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 17 kişi tutuklanmıştı.

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