HDP'li Ersoy, İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasını istedi

TBMM (AA) - HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, İstanbul Sözleşmesi'nin kağıt üzerinde kalmaması,gerektiğini belirterek sözleşmenin uygulanmasını talep etti.

Ersoy, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, her gün neredeyse 4 kadının öldürüldüğünü dile getirdi.

Kadınları savunmasız, çaresiz, yalnız bırakmaya çalışan, erkek egemenliğini pekiştiren tüm söylem ve uygulamaların karşısında olduklarını ve uygulamaların hiçbirine kadınlar olarak izin vermeyeceklerini vurgulayan Ersoy, "Kadınlar geçmişte yaşadığı ya da yaşıyor olduğu taciz, tecavüz vakalarını, başka hiçbir kadın bunları yaşamasın diye ifşa hareketi yapıyor. İfşa edilen tek tek erkekler değil aynı zamanda bir sistemdir." dedi.

Taciz ve tecavüz durumunda kadının beyanının esas olduğunu, ispat yükümlülüğünün erkeğe ait olduğuna dikkati çeken Ersoy, faillerin korunmadığı bir ülke yaratmak için mücadele edeceklerini dile getirdi.

Oya Ersoy, tüm taciz ve şiddet mağduru kadınlara hukuki, psikolojik destek sunulması, cinsel şiddet kriz merkezleri açılması gerektiğinin altını çizerek "İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasına ilişkin tek bir söze dahi tahammülümüz yok. İstanbul Sözleşmesi kağıt üzerinde kalamaz, uygulanmalıdır, uygulatacağız." diye konuştu.







