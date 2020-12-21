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Aktüel HDP'li Çepni, HES'lerin yenilenebilir enerji modelinden çıkarılmasını istedi
Aktüel

HDP'li Çepni, HES'lerin yenilenebilir enerji modelinden çıkarılmasını istedi

Yeniakit Publisher
2020-12-21 17:05:52 -
HDP'li Çepni, HES'lerin yenilenebilir enerji modelinden çıkarılmasını istedi

TBMM (AA) - HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, "HES'lerin yenilenebilir olmadığını iddia ediyoruz. Dolayısıyla HES'ler, 'yenilenebilir enerji' içerisinden derhal çıkartılmalıdır." dedi.

Çepni, Meclis'te düzenlendiği basın toplantısında, 2020 yılının, yarattığı ekolojik sonuçlarla ağır bir tablo ortaya koyduğunu söyledi.

Hidroelektrik santrallerin (HES) yenilenebilir enerji statüsünde olmasına rağmen çok fazla doğa tahribatına neden olduğunu, bu nedenle de çok fazla eleştirildiğini ifade eden Çepni, son 5-6 yılda bu yatırımların katlanarak arttığını dile getirdi.

HES'lerin doğaya zarar verdiğini savunan Çepni, "HES'lerin yenilenebilir olduğu iddia ediliyor. Yenilenebilir enerji, insana ve doğa yaşamına zararsız enerji biçimidir. Dünyanın en mükemmel, en zararsız modelini dahi geliştirseniz, bunun kimin elinde olduğu belirleyicidir. Dünyanın en zararsız enerji biçimini dahi üretebilirsiniz fakat siz bunu AK Parti gibi kardan ve ranttan başka bir şeyi gözü görmeyen iktidarın eline verirseniz, buradan asla doğa ve halk yararına bir sonuç elde edemezsiniz." diye konuştu.

Çepni, yenilenebilir enerji modelininin ücretsiz ve halk yararına olması gerektiğini ifade ederek, "HES'lerin yenilenebilir olmadığını iddia ediyoruz. Dolayısıyla HES'ler, 'yenilenebilir enerji' içerisinden derhal çıkartılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Karadeniz'de çok sayıda HES'in bulunduğunu, vatandaşların doğaya zarar veren bu HES'lerle ilgili tepkiler ortaya koyduğunu anlatan Çepni, Rize'nin İkizdere Vadisi'nde yeni yapılmak istenen HES'lere izin vermeyeceklerini söyledi.


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