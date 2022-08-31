HDPKK'dan "ittifak" itirafı: CHP'ye oy verdik ve bunu saklamıyoruz

DBP'li Saliha Aydeniz'in karma komisyondaki dokunulmazlık dosyası görüşmelerine HDP Grup Başkanvekili ve Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın CHP ile ittifak itirafı damga vurdu.

HDP'li bir hesaptan yapılan canlı yayın sırasında Beştaş'ın, "Biz yerel seçimlerde hiç gizlemediğimiz, saklamadığımız bir stratejik karar verdik, CHP'ye oy verdik ve bunu saklamıyoruz." dediği duyuluyor. Beştaş'ın bu sözleri üzerine canlı yayını yapan kişi, 'Meral, canlı yayındayız' uyarısında bulunuyor.

HDP'li Beştaş'tan CHP ile ittifak itirafı

HDP'li Meral Danış Beştaş, karma komisyondaki diyaloglar sırasında konunun CHP ile ittifaka gelmesi üzerine, "Bazen şu söylemler geliyor. Biz AK Parti ile ittifak yapmamıştık, iktidardaydı, muhatabımızdı. MHP, CHP ya da İYİ Parti iktidar olsaydı onlar da bizim muhatabımız olacaktı. Biz yerel seçimlerde hiç gizlemediğimiz, saklamadığımız bir stratejik karar verdik, CHP'ye oy verdik ve bunu saklamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Beştaş'ın CHP ile ittifakı itiraf etmesi üzerine sosyal medyadan canlı yayın yapan HDP'li bir ismin, "Canlı yayındayız Meral..." dediği net şekilde duyuluyor.

CHP ittifakı her seferinde reddediyordu

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve partinin üst düzey yöneticileri kendilerine HDP ile ilgili ittifak sorusu her yöneltiğinde reddediyordu. CHP, 6'lı masada HDP'nin olmadığını, ittifakın sözkonusu olmadığını iddia ediyordu. İYİ Parti'nin CHP'nin HDP ile ittifakının aşikar olması sonrası nasıl bir açıklama yapacağı da merak konusu...