HDP ve FETÖ’nün cezaevi yalanları çöktü

YENİ AKİT ANKARA

Gerçekleri görmezlikten gelen terör örgütü propagandası yapan hesapların Türkiye’yi yalanlarıyla ulusal ve uluslararası kamuoyunda zor duruma düşürmeye çalıştığı belirtiliyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, cezaevleri ile ilgili sosyal medya hesapları ve medya organlarında yer alan haberlerin incelenerek tamamı gerçek dışı olan iddiaların kamuoyuna açıklanmasını istedi.

Kısa kollu giydiler

HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 12 Şubat’ta Hatay T Tipi Cezaevinin buzhaneye döndüğünü ve yemeklerin yetersiz olduğunu iddia etti. Yapılan araştırmalar ise iddianın tam aksini gösterdi. Cezaevinde hava sıcaklığı nedeniyle birçok hükümlü ve tutuklunun gündüz saatlerinde kısa kollu giysiler tercih ettiği anlaşıldı. Tüm cezaevlerinde yemeklerin kaliteli olduğu da belirtildi.

Erkek personel

Gergerlioğlu’nun “Çorum Cezaevinde kadın koğuşlarını erkek memurlar arıyor, iç çamaşırlarının olduğu dolapları da karıştırıyorlar” iddialarıyla ilgili de, odalara sadece fazla eşya taşınması amacıyla kadın infaz koruma memurları nezaretinde erkek infaz koruma memurlarının girebildiği belirlendi. HDP’nin Ağrı Milletvekili Abdullah Koç’un 16 Şubat’ta dile getirdiği, “Patnos Cezaevinde solunum cihazına bağlı mahpusların tahliye edilmediği” iddiası da yalanlandı.

Kreş bile var

FETÖ’cü sosyal medya hesaplarından “İzmir Şakran Cezaevinde bir koğuşta 17 çocuk ve 14 kadın bir arada yaşıyor” iddiasına karşılık, “3 anne-çocuk ünitesinin her birinde 2 anne ve çocuklarının kalabildiği 11’er oda ve kreş imkânları da sunuluyor” denildi.

Ayrıca FETÖ’cülerin “Akciğer kanseri Ahmet Zeki Özkan’ın hücrede yatak verilmeden yerde yatırıldığı” iddiası da, Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna 9 Şubat’ta alınan Özkan’ın, tüm sağlık kontrollerinin hekimlerce yapıldığı açıklandı.