Hazırlık maçında Muğdat Çelik rüzgarı!

Galatasaray milli arada Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile bir hazırlık maçı oynadı. Galatasaray, 90 dakika sonunda İstanbulspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada ve 34. dakikada Muğdat Çelik kaydetti. İstanbulspor'un tek golünü ise 64. dakikada Şiyar Kepir attı.

Galatasaray, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına Pazartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği çift antrenmanla devam edecek.