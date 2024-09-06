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Gündem Hazırlanan metin parti içi muhalefeti ayağa kaldırdı! CHP'de gergin kurultay
Gündem

Hazırlanan metin parti içi muhalefeti ayağa kaldırdı! CHP'de gergin kurultay

Yeniakit Publisher
2024-09-06 07:26:00 -
Hazırlanan metin parti içi muhalefeti ayağa kaldırdı! CHP'de gergin kurultay

CHP Tüzük Kurultayı, tepki çeken madde tekliflerinin gölgesinde bugün gerçekleştirilecek. Genel merkeze geniş yetkiler veren, genel başkanlık makamını ise birçok konuda koruyan taslak metne parti içi muhalefetten sert eleştirilerin gelmesi bekleniyor.

CHP'de önceki gün ortaya çıkan taslak tüzük metni, parti içi muhalefeti ayağa kaldırdı. Genel merkezin parti üzerindeki otoritesini daha güçlendirecek başlıklardan biri de 52. madde olarak dikkat çekiyor.

Özgür Özel, A takımıyla birlikte kendi belirlediği 90'a yakın ismi, istediği yerden, istediği şekilde milletvekili adayı göstermek istiyor. Bunun dışındaki adaylar için ise 'örgüt denetiminde ön seçim' yapılması talep ediliyor.

GERGİN BİR HAVADA GEÇECEK

Genel merkezin hakimler yerine kendi kontrolündeki örgütleri denetim mekanizması haline dönüştürmek istemesi, muhalif kanattan sert eleştirilerin yükselmesine sebep oluyor.

Özgür Özel ise bu maddeden geri adım atmıyor. Gergin bir havada geçmesi beklenen CHP Tüzük Kurultayı, bugün ATO Congresium'da gerçekleştirilecek.

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