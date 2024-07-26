Hazır meyve sularında çocuklar için diyabet tehdidi!

Yeni bir çalışma, çocukluk ve ergenlik döneminde şekerli içecekler ve konsantre meyve suları tüketmenin, erkek çocuklarda diyabet riskini artırabileceğini ortaya koydu.

Massachusetts, ABD'de yaklaşık 500 çocuk üzerinde gerçekleştirilen araştırma, düzenli şekerli içecek ve konsantre meyve suyu tüketiminin, erkek çocuklarda kızlara göre daha yüksek tip 2 diyabet riskiyle ilişkili olduğunu gösterdi.

Amerikan Kalp Birliği (AHA) konferansında sunulan bu bulgular, ilave şeker içeren içeceklerin tüketimi ile gençlerde uzun vadede tip 2 diyabet görülme riski arasındaki bağlantıyı güçlendirdi.

Çalışmanın baş yazarı Soren Harnois-Leblanc, sağlık çalışanlarının genç hastalar ve ebeveynleriyle sağlıklı beslenme alışkanlıkları hakkında konuşurken, şekerli içecekler ve meyve sularının potansiyel tehlikeleri konusunda uyarması gerektiğini belirtti.

ABD'de her üç çocuk ve ergenden ikisi, her gün gazoz, limonata veya enerji içeceği gibi en az bir şekerli içecek tüketiyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Araştırmalar, şekerli içeceklerin aşırı tüketiminin sadece kilo almaya ve diş çürümesine değil, aynı zamanda kalp hastalığı, yüksek tansiyon ve tip 2 diyabet riskinin artmasına da neden olduğunu gösteriyor.

Yeni çalışmada bilim insanları, 1999 yılında Massachusetts’in doğusunda başlayan ve halen devam eden Project Viva adlı araştırmaya katılan hamile kadınların doğurduğu çocukları inceledi. Amaçları, şekerli içeceklerin ve yüzde 100 meyve sularının tip 2 diyabet gelişimine dair belirteçlerle bağlantılı olup olmadığını görmekti.

Araştırmacılar, çocukluk ve ergenlik döneminde ortalama şekerli içecek, yüzde 100 meyve suyu ve taze meyve tüketimini hesaplayarak, bunların insülin direnci, açlık kan şekeri ve kandaki HbA1c molekülü gibi tip 2 diyabet belirteçleriyle olası bağlantılarını değerlendirdi.

Sonuçlar, çocukluk ve ergenlik döneminde günde yaklaşık 236 mililitrelik bir şekerli içeceğin, insülin direncini yüzde 34 artırdığını ortaya koydu.

Amerikan Kalp Birliği’nin beslenme komitesi üyesi Penny M. Kris-Etherton, “Tip 2 diyabet riskinin pek çok ölçütünün bu kadar küçük yaştaki erkeklerde artması çarpıcı” dedi.

Araştırmacılar, taze meyve yemenin erkek veya kız çocuklarda tip 2 diyabet riski üzerinde bir etkisi olmadığını belirtti.

Dr. Harnois-Leblanc, diyet ve kardiyometabolik sağlığın birçok faktörle etkileşim halinde olduğunu ve bu çalışmanın büyük bir yapbozun küçük bir parçasını temsil ettiğini söyledi.

Araştırmacılar, şekerli içeceklerin ve meyve sularının düzenli tüketimi ile diyabet arasında bir bağlantı gözlemledikleri halde, bu içeceklerin doğrudan hastalığa neden olduğunu kanıtlayamayacakları konusunda uyardı. (Independent Türkçe)