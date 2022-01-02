Hazine ve Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzman Yardımcılığı sınavı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında (Defterdarlıklarda) boş bulunan toplam 250 adet Defterdarlık Uzman Yardımcısı kadrosu için giriş sınavı yapılmak suretiyle Defterdarlık Uzman Yardımcısı alınacak.

SINAV TARİHİ, YERİ VE USULÜ



a) Giriş sınavı Ankara’da yapılacak.

b) Giriş sınavı, sözlü usulle gerçekleştirilecek.

c) Giriş sınavı tarihi, sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri Hazine ve Maliye Bakanlığı(www.hmb.gov.tr) internet sayfasında ilan edilecek. Adaylar sınav bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecek. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.



SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:



Adaylar başvurularını, 31/01/2022 (08:30) – 11/02/2022 (17:30) tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda yapacaklar.

Giriş sınavına başvuracak adayların, son başvuru tarihi (11/02/2022) itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekir.

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