Hayvanlarda çiçek hastalığı nedir çiçek hastalığı nasıl bulaşır?

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesine bağlı Diler Köyü’nde küçükbaş hayvanları etkileyen koyun-keçi çiçek hastalığı görüldü. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, hastalığın görüldüğü köyün karantinaya alındığı ve hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı. Peki çiçek hastalığı nedir? Hayvanlarda çiçek hastalığı nasıl tedavi edilir? Hayvanlarda çiçek hastalığı belirtisi? Hayvanlarda çiçek hastalığı nasıl anlaşılır? Hayvanlarda çiçek hastalığı kaç gün sürer? İşte Hayvanlarda çiçek hastalığına ilişkin detaylar...

Koyun-keçi çiçeği, koyun ve keçilerde ateş, özellikle deri ve akciğerlerde olmak üzere hayvanların tüm vücuduna yayılan, papüler, nadiren içi sıvı dolu keseciklerle (vezikül) karekterize öldürücü viral bir hastalıktır. Uzanlar şu uyarılarda bulunuyor. Hastalık etkeni eter, kloroform, ısı ve kimyasal maddelere duyarlıdır. Etken direk güneş ışınlarına maruz kaldığında kısa zamanda zararsız hale gelir. Bu nedenle hastalık çıkan yerlerde aşılama yapılacağı zaman kullanılan aşıların uygulama aşamasında güneş ışığından korunması önemlidir. Virus karanlık ve serin yerlerde iki yıl, koyun derisinde iki ay kadar hastalık yapma kabiliyetini sürdürür. Virusun çevre koşullarına dayanıklı olması hastalık çıkan yerlerde hastalık ile mücadelede zorluk yaratmaktadır.

Koyun-keçi çiçek virusu, solunan hava, salya damlacıkları, çiçek döküntüleri ve süt ile saçılır. Doğal infeksiyonlarda hayvandan hayvana damlacık infeksiyonu ile bulaşma olur. Virusun alınmasından sonra virus kana geçer ve etken bütün vücuda yayılır. Hastalık olmayan sürülerde hastalığın ortaya çıkmasındaki en önemli etken sürüye dışarıdan çiçek hastalığına yakalanmış hayvanların kontrolsüz şekilde sokulmasıdır.

Çiçek hastalığı kaç gün sürer?

Bu papüller 0.5-2 cm çapında olup yuvarlak ve elips şeklindedir. Daha sonra papüller irinleşirler. Bazen atipik koyun çiçeğine rastlanır. Bu formda sadece papül oluştuğu görülür ve hayvan iyileşir. Koyun çiçeği hastalığı 3-4 hafta kadar sürer, kış aylarında biraz daha fazla uzayabilir. Hastalık çıkan bölgelerde 3 yıl süreyle koyun ve keçilere çiçek aşısı yapılmalı, eğer sürüde hastalık çıkmış ise hasta hayvanlar ayrılmalı ve sağlı hayvanlar ile temas ettirilmemelidir. Ölen hayvanlar derin çukurlara kireç dökülerek gömülmeli ve hasta hayvanların bulundukları ağıllar dezenfekte edilmelidir. Hasta hayvanlar ile temasta bulunan kişiler kesinlikle sağlıklı hayvanlar ile temas etmemelidir.