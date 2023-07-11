Hayvanlar dondu kaldı! Şoke eden görüntüler
Küresel ısınma nedeniyle her yaz mevsiminde hava sıcaklıkları yükseliyor. Geçen hafta dünya yer küresinin sıcaklık rekoru kırılırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu hafta yurt genelinde etkili olacak hava sıcaklıklarının rekor düzeyde olacağı uyarısında bulunmuştu. Bir kentte sabah uyanan vatandaşlar kar yağdığını görünce şaştı kaldı.
Artvin'de temmuz ayında kar sürprizi yaşandı. Şavşat ilçesi Arsiyan yaylasında bu sabah (11 Temmuz 2023 Salı günü) çekilen görüntüde, 3 bin 600 rakımlı Cin Dağı'nın zirvesi ve eteklerinde kar yağışı etkili olduğu görüldü.
Temmuz ayında kar sürprizi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Karadeniz'e turuncu kodla kuvvetli yağış uyarısının yanı sıra yüksek kesimlerde hava sıcaklığının 5 derecenin altına düşeceği uyarısında bulunmuştu.
Kentin 3 bin rakım üzeri noktalarında 5 derecenin altında düşen hava sıcaklığıyla yağmur yerini kar yağışına bıraktı.
Gece geç saatlerde etkili olan kar yağışı günün aydınlanmasıyla dağın eteklerinin beyaza büründüğü ortaya çıktı.
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Görenler şaştı kaldı
Yeşille beyazın bütünleştiği kartpostallık görüntüyü yayla sakinleri görüntüleyerek temmuz ayında kar sürprizinin şaşkınlığını yaşadılar.
Bir süre sonra bulutlarla kaplanan zirvede havanın ısınmasıyla birlikte karın eridiği görüldü.